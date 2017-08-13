Музыканты прифронтовых территорий сыграют вместе с Жаданом

18–19 августа в Изюме и в селе Ивановка пройдет второй литературно-музыкальный фестиваль «Дорога на Схід». Организаторы объявили программу и расписание автобусных маршрутов.
Фестиваль «Дорога на схід»
заново обозначит Изюм на туристический карте страны. Изюмщина уже есть на этой карте, но как регион казацкого барокко, половецких каменных баб, живописных лесов и гор. Теперь она может стать и одним из центров современного фестивального движения.
Спустя полтора месяца сбора заявок от музыкантов организаторы «Дороги на Схід» завершили формирование программы, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. Хедлайнеры фестиваля — Юрий Андрухович и «АртПоле» со спектаклем «Альберт, или Высшая форма казни», «Тартак», «ШАNА», «The ВЙО», «Жадан и собаки». Кроме них на фестивальных сценах будут играть музыканты и поэты из Харьковской области и прифронтовых территорий. В частности, рок-группы «Изобарра Тор» (Сватово), «Смолова галерея» (Славянск), этноколлектив «Заграйярочка» (Волноваха).
Напомним, первый день фестиваля — пре-пати на Фазенде «Виноград» (село Ивановка). День второй, 19 августа, — Изюм, три сцены и большая ярмарка в центре города. Вход на все мероприятия свободный.
Доехать можно пригородными поездами, регулярными автобусными рейсами или дополнительными автобусами с автостанции №6 «Заводская» (станция метро «Индустриальная»). Бронирование билетов: bus.kharkov.ua
или +380 57 732 65 02
. Предварительная продажа: на автостанциях Харькова (№ 1, 2, 3, 4, 6) и области.
Переночевать можно в кемпингах: на Фазенде «Виноград» с 18-го на 19-е августа, в Изюме, недалеко от главной сцены, над речкой, с 19-го на 20-е. Размещение бесплатное, но спальники и палатки необходимо иметь свои. Организаторы обеспечивают инфраструктуру кемпинга: воду, туалеты, души (в первом кемпинге) и охрану.
Еду можно как брать с собой, так и покупать в ресторане Фазенды «Виноград» (запланированы комплексные обеды). Готовят в «Винограде» по концепции так называемой «локаворской кухни»: то есть исключительно из свежих продуктов местного производства.
Собирать мусор на фестивале будут в мобильных пунктах «Приюти пакет», который организует кампания за ресайклинг Kharkiv Zero Waste.
Во время фестиваля на площади Джона Леннона (бывшая площадь Ленина) откроется мурал с портетом
легендарного битла. Роспись сделала группа харьковских художников во главе с Андреем Пальвалем.
В течение всего дня в Центральном городском парке Изюма будут работать фудкорт и ярмарка, на которую приедут со своими изделиями дизайнеры и мастера из Харькова и области.
Посмотреть на звездное небо Изюмщины через профессиональный телескоп в лагере фестиваля можно будет благодаря научно-популярном клубу «Вільний університет Майдан Моніторинг».
— За последние два года мы десятки раз с музыкантами и поэтами ездили с выступлениями в зону АТО через Изюм, поскольку он лежит на пути на восток, на границе Слобожанщины и Донбасса. Но ни разу в самом Изюме не выступали, — рассказывает организатор фестиваля писатель Сергей Жадан. — И задумались: почему? Социально, культурно он очень близок городам Донбасса. Скажем, Краматорску, Славянску, Дружковке. Он так же нуждается в нашем соучастии, солидарности. Именно поэтому на этот раз мы решили остановиться в Изюме.
По словам Сергея Жадана, изначально локальное событие привлекало все больше людей и коллективов и постепенно превратилась в масштабное фестивальное действо. И даже географически разрослось, «захватив» село Ивановка.
— Фестиваль должен не просто пройти, но оставить память о себе, — говорит певица, представитель одного из партнеров фестиваля Марина Богун. — Именно поэтому мы и делаем в центре города мурал. Он будет высотой в четыре этажа, и его увидит каждый, кто едет через Изюм по дороге на восток.
По мнению представителя еще одного партнера фестиваля Тараса Джамалова, «Дорога на Схід» — проект вдохновляющий.
— Это правильно — объединять людей ради того, чтобы выстраивать небольшими шагами будущее: вместе с каждым, кто может сделать что-то творческое, — говорит он. — Мы в компании уверены, что креативная экономика вдохновляет, пусть она вдохновит всех, кто присоединится к фестивалю.
Напомним, первый фестиваль «Дорога на Схід» прошел 25–27 марта 2016 года в Новопскове, Сватово, Старобельске. В нем приняли участие инициатор проекта Сергей Жадан, поэты Артем Полежака и Дмитрий Лазуткин, певица Анжелика Рудницкая, автор и исполнитель песен Борис Севастьянов, группы «Собаки в космосе», «Оркестр Че», «П@п@ Карло», «Урбанистан»,«Kozak System» и другие — более 30 украинских музыкантов и литераторов.
Своеобразным продолжением фестиваля стал культурный проект «Харьков выбрал Украину». Сначала — во Львове и в Ивано-Франковске в июне 2016-го, в августе того же года поэты, художники, музыканты и журналисты отправились в Мариуполь, Бахмут и Константиновку с выступлениями для гражданских и военных.