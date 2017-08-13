Музыканты прифронтовых территорий сыграют вместе с Жаданом 13 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Украинские музыканты и поэты приглашают харьковчан провести одну ночь и один день в живописной холмисто-лесистой местности.