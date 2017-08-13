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Как правильно выбрать ребенку школьную форму

Как правильно выбрать ребенку школьную форму
Не за горами осень, а вместе с ней — начало нового учебного года для школьников.
Как избавиться от многих нервных и неприятных моментов при подготовке ребенка к школе, рассказывает генеральный директор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко.

За одеждой (особенно праздничным костюмом) всегда отправляйтесь вместе с ребенком. Независимо от возраста, у вашего чада уже сформированы собственные взгляды на моду и красоту. Если вы выберете форму на собственный вкус, а ребенку она не понравится, пользы от покупки будет мало, деньги выброшены на ветер, а настроение незадолго до праздничного 1 сентября испорчено.

Конечно, цвет и фасон — дело вкуса, но есть еще ряд важных требований к одежде для школьников, которые нужно учитывать при выборе. Главное правило — минимум синтетики, максимум удобства. Школьная форма должна хорошо пропускать воздух, впитывать пот, легко стираться и гладиться. Лучше всего это обеспечивают натуральные ткани: хлопок, лен, шерсть. Чтобы изделие не слишком мялось при носке и сохраняло свой вид после стирки, в материал часто добавляют синтетические волокна. Но чем их больше, тем сильнее одежда будет электризоваться, хуже пропускать воздух. У ребенка даже может проявляться аллергия на такие ткани. Поэтому в рубашках доля синтетики не должна превышать 40%, а в костюмах — 67%.

На украинском рынке широко представлены импортные товары — детские костюмы из Китая, Турции, Польши… Правда, не все они могут называться школьной формой. Иногда на этикетке указано «детский костюм». Это позволяет импортеру или производителю проигнорировать требования, предъявляемые к школьной одежде. При выборе формы прежде всего нужно обращать внимание на то, как она скроена. Поэтому при покупке обязательно проверяйте качество швов, обработку срезов ткани, прочность пуговиц и застежек, молний. Школьная форма должна быть удобной, достаточно просторной, чтобы не стеснять движений, легкой, не слишком теплой, а также мягкой, то есть не колоться и не «кусаться». Также следует изучить на ярлыке значки-рекомендации по уходу за изделием. Если указана химчистка, лучше отказаться от такой одежды для ребенка, так как химические вещества могут быть вредными для здоровья школьника, который проведет в этом костюме почти целый день. Если ткань запрещено гладить и стирать, одежда точно синтетическая. Не забудьте проверить наличие документов, подтверждающих качество и безопасность детских товаров. В случае со школьной формой — это заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, свидетельствующее, что изделие соответствует всем гигиеническим требованиям.

Такие же условия актуальны и при выборе спортивной формы. Обязательно обращайте внимание на окраску футболок и маек, которые надеваются под спортивный костюм. Не стоит покупать изделия очень ярких, даже едких цветов, так как они чаще всего достигаются за счет использования вредных химических красителей. В них могут содержаться тяжелые металлы, которые затем мигрируют из тканей и накапливаются в организме ребенка. Наиболее опасным из них является ароматический амин, который относится к канцерогенам.

Вернуть в магазин или поменять школьную форму можно, согласно действующему законодательству, в течение двух недель. Для этого нужно иметь при себе чек и костюм со всеми ценниками и этикетками.

Во что обуть ребенка


Дискомфорт — наименьшая из бед, грозящих вашему ребенку при ношении некачественной и неправильно подобранной обуви.

Невнимательность при выборе туфель или кроссовок может привести к плоскостопию, предупреждает Владимир Величко. Также помните, что обувь не должна быть громоздкой и тяжелой, это пагубно скажется не только на ногах ребенка, но и на его позвоночнике. Качественная детская обувь должна сопровождаться ортопедической стелькой-супинатором, которая помогает поддерживать свод и стопу в правильном положении. Подошва не должна быть скользкой. Самая безопасная — рифленая. Хорошо, если она легко гнется. Наличие каблука — обязательно, но высотой не более 20 мм.

Владимир Величко отмечает, что детская обувь ни в коем случае не должна иметь резкого запаха технической резины или клея. Также родителям следует убедиться в отсутствии трещин, неровных строчек, разрыва швов, сквозных повреждений, перекоса деталей.

Тетради тоже должны быть безопасными


Наряду с одеждой и обувью школьные тетради тоже можно уверенно отнести к товарам первой необходимости, так как они сопровождают вашего ребенка на протяжении всего периода учебы.

Такая продукция обязательно должна быть безопасной для глаз и не выделять токсичных веществ. Особенно это важно для школьников младших классов.

— Среди встречающихся на нашем рынке тетрадей много импортируется из других стран. Хорошо, если это белорусские, литовские или чешские товары. Но наибольшая масса школьных канцтоваров приходит из Китая, — рассказывает Владимир Величко. — Это сравнительно недорогая, но не всегда качественная продукция.

Выбирая ребенку тетради, нужно в первую очередь оценить их качество и только потом – художественное оформление, рекомендует специалист. Открыв тетрадь, обратите внимание на четкость графической сетки и цвет листов. Толщина линий, которые образуют строчки и клетки, должна быть в пределах 0,2-0,5 мм. Горизонтальные линии на смежных страницах должны совпадать, а скобы – быть хорошо загнутыми. Не стоит выбирать тетради со слишком белоснежными листами, так как такого цвета добиваются с помощью специальных оптических отбеливателей, которые вредны для детского зрения.

Портфель – важный атрибут школьника


Специалисты рекомендуют не покупать портфели и сумки с лямкой на одно плечо, это может привести к сколиозу. Ранец лучше подбирать с жесткой спинкой.

На качественных изделиях есть этикетки с надписью «ортопедический», а спинка такого ранца имеет рельефную форму. Лямки должны быть достаточно широкими, чтобы не врезаться в плечи ребенку. При этом верхний край ранца должен располагаться на уровне плеч школьника. Вес пустого ранца не должен превышать одного килограмма.

Также при покупке необходимо проверить работу каждой застежки-молнии. Подкладка должна быть только из ткани, и желательно плотной. Портфель яркого цвета перед покупкой следует протереть влажной салфеткой: если на ней не осталось следов краски, портфель окрашен достаточно качественно и в дальнейшем не будет окрашивать одежду ребенка.

— Обязательно проверьте наличие на ранце светоотражательных элементов, необходимых для безопасности ребенка, – подчеркивает Владимир Величко.

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