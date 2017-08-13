Здоровье

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От арбузов можно заразиться глистами

От арбузов можно заразиться глистами
Дыни и арбузы в продаже – в самом разгаре. Можно ли сейчас их покупать и какие сюрпризы могут преподнести бахчевые?
Елена Ивановна
Как сообщает Госсанэпидемслужба Украины, арбузы и дыни — ценные пищевые продукты, однако неправильные условия выращивания, транспортировки, хранения и нарушение правил торговли могут сделать их опасными для здоровья. По мнению специалистов, прежде всего нужно опасаться придорожных арбузных развалов, уличных торговых точек во дворах жилых кварталов — туда попадает некачественный товар. Бахчевые, которые продаются вдоль дороги, за несколько часов впитывают в себя тяжелые металлы, которые содержатся в автомобильных выхлопах.

Бахчевые должны продавать только в местах официальной торговли, причем площадка должна быть ограждена и находиться под навесом, а плоды —  разложены на товарных лотках, а не свалены в кучу на земле. В небрежно набросанные арбузы через микротрещины могут проникать грязь и болезнетворные микроорганизмы. Не следует покупать бахчевые с поврежденной кожурой и вмятинами, подгнившие или уже разрезанные. Достаточно даже маленькой «ранки», чтобы бактерии быстро размножились на  поверхности плода, поэтому при употреблении в пищу такого арбуза или дыни возможно возникновение желудочно-кишечных расстройств.

Очень важно после покупки тщательно мыть дыни и арбузы под проточной водой: на их кожуре сохраняются частички почвы, пыли, а с ними —  микроорганизмы, яйца глистов. Возбудители кишечных инфекций обладают высокой устойчивостью во внешней среде. Они хорошо размножаются на сырых фруктах и овощах и в течение 1–2 недель могут сохранять жизнеспособность.

Не исключены в бахчевых нитраты и пестициды, поэтому просите у продавцов предъявить документы, удостоверяющие качество и безопасность партии товара, результаты лабораторных исследований по содержанию в бахчевых культурах нитратов и остатков пестицидов. Риск отравиться ядохимикатами гораздо меньше, если покупать овощи, фрукты и ягоды в сезон их созревания. Для дынь и арбузов это август-сентябрь.

Частенько арбуз или дыню не удается съесть сразу. Остатки плодов нужно хранить только в холодильнике. Если оставить их при комнатной температуре, на поверхности плода начинают размножаться микроорганизмы  — после употребления таких арбузов и дынь вполне реально заполучить сальмонеллез, дизентерию и другие кишечные инфекции или заразиться глистами — например, аскаридами или власоглавами.

Поскольку последствия от употребления в пищу продуктов с нитратами достаточно серьезны, не стоит предлагать их детям младше двух лет.

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