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В Харькове покажут тайную лабораторию и интерактивную песочницу

В Харькове покажут тайную лабораторию и интерактивную песочницу
В понедельник, 14 августа, в Харькове состоится торжественное открытие ІІІ этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» — «Джура», после которого участники, а это 220 школьников и 110 руководителей и волонтеров из всех областей Украины, посетят учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
Кроме экскурсий по площадкам «ЛЦ» и запуска самой большой катушки Теслы в Украине, известной как «Комната молний», посетителей пригласят на презентацию обновленного парка научных экспонатов передвижной выставки интересной науки — совместного проекта Харьковской ОГА, Департамента науки и образования ХОГА и Каразинского университета. Проект направлен на выполнение важнейшего на сегодня общественного задания — популяризации среди школьников прежде всего физико-математических и естественных наук, которые составляют основу инновационного потенциала Украины, а также организация экспериментальных научных центров на местах с целью поддержки сельской молодежи и сельской школы.

— Передвижная выставка в течение 2016–2017 годов посетила 26 районов Харьковской области, а также побывала в Святогорске Донецкой области, Сватово Луганской области и Тернополе. Всего выставку увидели более 30 тысяч украинских школьников — от первоклассников до выпускников. Проект уникален, из разных областей постоянно поступают просьбы посетить именно их регион, — рассказывает директор «ЛандауЦентра» Виктория Круглова. — Харьковские педагоги стремятся заинтересовать детей знаниями, и опыт передвижной выставки, которая реализуется активным студенчеством, людьми, готовыми на собственных примерах с помощью экспонатов, часто сделанных собственноручно и за свои средства, показать, как сложную науку воплотить в простых вещах, привлекая к этому интересному научного «производства» детей.

Командой разработчиков Quadrosun, которые в большинстве являются воспитанниками Каразинского университета, в частности, будут представлены: полосатое зеркало, метод шифрования Леонардо да Винчи, оптическая бесконечность, экспонат с завязыванием шнурков плоскогубцами, управляемый торнадо, погружение подводной лодки, звуковые трубы, секретная биолаборатория и, конечно, один из самых удивительных и самых дорогих экспонатов передвижной выставки — интерактивная песочница.

Также для гостей из разных регионов Украины будет работать уголок выставки «Микробы как люди», которая была создана совместно с кафедрой патологии Оксфордского университета (Великобритания) и неоднократно демонстрировалась в «ЛандауЦентре» в течение прошлого учебного года.

Обновленный парк научных экспонатов появился благодаря меценатам и благотворителям, которые выделили деньги на создание уникального оборудования для передвижной выставки, с сентября этого года будет ездить в села, отдаленные районы, а также посещать детские дома, интернаты и другие специализированные образовательные учреждения Украины.

Передвижные выставки становятся неотъемлемой составляющей местного интеллектуального досуга людей, новым явлением в популяризации науки — таким, как «семейное» или «коллективное» просвещение.

— Сейчас идут переговоры о создании первых пришкольных уголков занимательной науки в Краснограде и Барвенковском районе Харьковской области по инициативе местных просветителей, учителей и активных школьников, — рассказывает Виктория Круглова. — Также «ЛандауЦентр» стремится расширить проект — как территориально (ездить в разные уголки Украины к детям, и для этого подали несколько заявок на участие в грантовых программах), так и базово (пополнение експонатной базы, создание новых смысловых блоков: скажем, организация выездной психологической клиники, или передвижной экспериментальной научной мастерской, или методических интерактивно-образовательных мероприятий для учителей и т.д.).

Все указанные экспонаты и просветительские площадки, по словам директора «ЛандауЦентра»,  созданы с целью сделать науку понятной, доступной, показать детям, да и взрослым тоже, что наука — это интересно и перспективно, независимо от того, где ты живешь, и сколько денег имеет твоя семья. Каждый, кто готов работать, может стать настоящим профессионалом. А с этого начинается не только личный успех, но и успех страны.
Кстати
Учебный центр «ЛандауЦентр» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина создан в январе 2014 года при активной поддержке Ассоциации выпускников, преподавателей и друзей ХНУ. На сегодняшний день это первый и единственный в Украине приуниверситетский центр интерактивной науки.

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