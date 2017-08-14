Харьков

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Руководство «Харьковоблэнерго» написало заявление

Руководство «Харьковоблэнерго» написало заявление
Харьковские энергетики призвали потребителей к самостоятельности. Намекают на установку твухтарифных счетчиков и плавающий график.
Руководство АК «Харьковоблэнерго» распространило заявление, в котором призвало предприятия и население «принимать действенные меры по снижению потребления электрической мощности в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузки объединенной энергетической системы Украины» с целью «предотвращения возникновения дисбаланса между потреблением и генерацией электрической мощности».

Энергетики обратились к населению с просьбой самостоятельно внедрять мероприятия по энергосбережению и обеспечению уменьшения неравномерности суточного потребления электроэнергии и предложили рассмотреть возможность перевода расчетов за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени, с переносом электрической нагрузки на ночное время.

Еще одним направлением энергосбережения является использование энергии, произведенной из альтернативных источников (электрическая энергия, произведенная из энергии солнечного излучения и энергии ветра) для освещения, отопления своих жилищ.

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