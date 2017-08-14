Руководство «Харьковоблэнерго» написало заявление

Руководство АК «Харьковоблэнерго» распространило заявление
, в котором призвало предприятия и население «принимать действенные меры по снижению потребления электрической мощности в часы утреннего и вечернего максимумов нагрузки объединенной энергетической системы Украины» с целью «предотвращения возникновения дисбаланса между потреблением и генерацией электрической мощности».
Энергетики обратились к населению с просьбой самостоятельно внедрять мероприятия по энергосбережению и обеспечению уменьшения неравномерности суточного потребления электроэнергии и предложили рассмотреть возможность перевода расчетов за электрическую энергию по тарифам, дифференцированным по периодам времени, с переносом электрической нагрузки на ночное время.
Еще одним направлением энергосбережения является использование энергии, произведенной из альтернативных источников (электрическая энергия, произведенная из энергии солнечного излучения и энергии ветра) для освещения, отопления своих жилищ.