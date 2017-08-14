Происшествия

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Пожар в центре Харькова тушили шесть часов: видео-факт

Пожар в центре Харькова тушили шесть часов: видео-факт
Пожар возник в доме, расположенном напротив крупнейшего в Харькове супермаркета. А мог быть и взрыв.
Сообщение о пожаре в Рогатинском переулке поступило на номер 101 в субботу, 12 августа, в 13.18. Возгорание возникло в одноэтажном жилом доме №17Б.

К месту происшествия выехали шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши жилого дома на площади 200 м². Пламя успело перекинуться на хозяйственные постройки и гараж, в котором находился легковой автомобиль ВАЗ 2101. Общая площадь пожара составила около 500 кв.м. Так как огонь начал быстро распространяться на другие помещения, руководитель тушения пожара принял решение привлечь дополнительные силы и средств ГСЧС. К месту происшествия прибыло еще два отделения службы спасения на автоцистернах.

Пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня. Кроме того, спасатели из помещения гаража вынесли газовые баллоны, чтобы предотвратить взрыв.

Пожар локализован в 13:58 и ликвидирован в 19:44. Всего на месте происшествия работало 8 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Травмированных и пострадавших нет. Пожарные из задымленного дома вывели на свежий воздух двух человек. Причина возникновения пожара устанавливается, сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области.

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