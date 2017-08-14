Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Чернышевская, 95 (п. №1) до 20:00 14.08.17 г.

Московский район: Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №7, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 54 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №2, стояк), ул. Академика Павлова, 44 (п. №1, стояк) до 20:00 14.08.17 г.

Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 15/2 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 14.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Торговая, 32-107-а (ч/с), ул. Светлановская, 6-а-57 (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 170, 172, 174, ул. Кропивницкого, 2-63 (ч/с), пер. Тульчинский, 1-5 (ч/с), пер. Плановый, 3-10 (ч/с) до 20:00 14.08.17 г., ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина. 56 (п. №9, стояк), Мерефянское шоссе, 20 (п. №2, спаренный стояк), пл. Восстания, 3 (п. №1) до 17:00 14.08.17 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 148 (стояк) до 20:00 14.08.17 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 148/2 (стояк) до 20:00 14.08.17 г., пр. Славы, 9 (п. №4, стояк), ул. Холодногорская, 16 (п. №5, стояк), пер. Пластичный, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 15.08.17 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 342 (п. №1) до 12:00 14.08.17 г., ул. Севастопольская, 4-41 (ч/с), ул. Бородиновская, 49-76 (ч/с), ул. Софиевская, 27-73 (ч/с), ул. Залеская, 31-67 (ч/с), ул. Сухумская, 25-61/9 (ч/с), ул. Клочковская, 191-а, ул. Мирная, 3-а, 7-а, 3, 5, 7, 7-б, 9, пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 17:00 14.08.17 г., ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. Чичибабина, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 14.08.17 г.

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