Харьковские альпинисты покорили сложнейшую вершину Кавказа 14 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Команда харьковских альпинистов Александр Заколодний, Евгений Полтавец и Евгений Тимко прошла один из сложнейших маршрутов на сложнейшей вершине Кавказа – Ушбе.

Об этом сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейка.



Ушба – одна из вершин Большого Кавказа в грузинском крае Самегрело-Верхняя Сванетия (исторической области Верхняя Сванетия), в 1,5 км южнее границы с Россией (Кабардино-Балкария).



Ушба – со сванского уш – беда, несчастье; ба – гора. «Гора, приносящая несчастье». С карачаево-балкарского языка юч – три; баш – вершина, верх, голова. «Гора с тремя вершинами».



Хотя она и не входит в число 10-ти самых высоких вершин региона, Ушба известна как «Маттерхорн Кавказа» благодаря своей живописной двойной вершине. Благодаря своему крутому профилю и нестабильной погоде, Ушба, по мнению многих альпинистов, представляет собой наиболее трудную для подъема вершину на Кавказе.