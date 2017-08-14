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Харьковские альпинисты покорили сложнейшую вершину Кавказа

Харьковские альпинисты покорили сложнейшую вершину Кавказа
Команда харьковских альпинистов Александр Заколодний, Евгений Полтавец и Евгений Тимко прошла один из сложнейших маршрутов на сложнейшей вершине Кавказа – Ушбе.
Об этом сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания Харьковской области Геннадий Копейка.

Ушба – одна из вершин Большого Кавказа в грузинском крае Самегрело-Верхняя Сванетия (исторической области Верхняя Сванетия), в 1,5 км южнее границы с Россией (Кабардино-Балкария).

Ушба – со сванского уш – беда, несчастье; ба – гора. «Гора, приносящая несчастье». С карачаево-балкарского языка юч – три; баш – вершина, верх, голова. «Гора с тремя вершинами».

Хотя она и не входит в число 10-ти самых высоких вершин региона, Ушба известна как «Маттерхорн Кавказа» благодаря своей живописной двойной вершине. Благодаря своему крутому профилю и нестабильной погоде, Ушба, по мнению многих альпинистов, представляет собой наиболее трудную для подъема вершину на Кавказе.

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