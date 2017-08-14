Экономика

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«Антонов» планирует выпустить 70 самолетов в течение ближайших пяти лет

«Антонов» планирует выпустить 70 самолетов в течение ближайших пяти лет
Маркетинговый план ГП “Антонов” предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших 5 лет.
"Для ГП “Антонов” был создан четкий маркетинговый план, который базируется на оценке специалистов, прогнозах независимых экспертов и ведущих компаний. Он учитывает перспективные рынки и потенциал каждой номенклатуры товаров на этих рынках. Также он опирается на весь массив нынешних договоренностей с партнерами", - сообщает пресс-служба концерна "Укроборонпром".

В частности, в соответствии с маркетинговым планом, емкость мирового рынка средних транспортных самолетов оценивается в 900 самолетов в ближайшие 15 лет.

"Поэтому ГП “Антонов” планирует поставить в течение 5 лет 20 самолетов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции", - отметили в "Укроборонпроме".

Также ГП “Антонов” имеет планы вернуться на конкурентный рынок региональных пассажирских самолетов.

Напомним, чистая прибыль государственного авиастроительного концерна "Антонов", которое входит в госхолдинге "Укроборонпром", в январе-июне 2017 года составил 22,7 млн грн.

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