Леонардо Ди Каприо сыграет гениального тезку 14 августа 2017 г. источник 0 0

Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма, в основу которого ляжет книга Уолтера Айзексона, передает Meduza.



За роль в фильме, по данным Variety, Ди Каприо получит "семизначный гонорар".



Как говорится в официальной биографии актера, его назвали именно в честь Да Винчи.



Книга "Леонардо да Винчи", написанная Айзексоном, поступит в продажу в США 17 октября 2017 года. Дата начала съемок фильма о да Винчи пока не названа.



Уолтер Айзексон специализируется на написании биографий известных людей. Его книги о Стиве Джобсе, Бенджамине Франклине, Генри Киссинджере и Альберте Эйнштейне попадали в списки бестселлеров.



Книга этого автора об Эйнштейне легла в основу сериала "Гений" (первый сезон вышел в 2017 году) на канале National Geographic.