Bitcoin установил новый рекорд 14 августа 2017 г. источник 0 0

В воскресенье, 13 августа, классический вариант криптовалюты биткоин установил новый рекорд стоимости - она перевалила за $4000.

По состоянию на 14:45, один биткоин стоил $4083, сообщает Coindesk. За сутки "Биткоин" подорожал более чем на 10%.



Как пишет AIN.ua, 12 августа стоимость всего на несколько часов превысила $4000, но после обвалилась до $3800.



В воскресенье биткоин установил для себя новую верхнюю планку – более $4100.



Общая капитализация криптовалюты составляет $67,1 млрд.



Немного отыграл и Bitcoin Cash. За последнюю неделю он вырос с минимального значения и теперь цена варьируется на отметке в $300.



Эфир также показал рост цены – она составляет $299, а общая капитализация — $28,1 млрд.