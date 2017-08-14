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Bitcoin установил новый рекорд

Bitcoin установил новый рекорд
В воскресенье, 13 августа, классический вариант криптовалюты биткоин установил новый рекорд стоимости - она перевалила за $4000.
По состоянию на 14:45, один биткоин стоил $4083, сообщает Coindesk. За сутки "Биткоин" подорожал более чем на 10%.

Как пишет AIN.ua, 12 августа стоимость всего на несколько часов превысила $4000, но после обвалилась до $3800.

В воскресенье биткоин установил для себя новую верхнюю планку – более $4100.

Общая капитализация криптовалюты составляет $67,1 млрд.

Немного отыграл и Bitcoin Cash. За последнюю неделю он вырос с минимального значения и теперь цена варьируется на отметке в $300.

Эфир также показал рост цены – она составляет $299, а общая капитализация — $28,1 млрд.

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