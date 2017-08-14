Экономика

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Почему дорожают арбузы

Почему дорожают арбузы
Херсонские фермеры в этом сезоне собрали намного меньше качественного урожая, чем обычно, из-за высоких температур.
Это приведет к повышению цен на арбузы, сообщает Hyser.

«Это сверхжара. Арбузу нужно, чтобы было градусов 20 ночью и 28–30 днем. А у нас температура на поверхности песка достигала 60 градусов. То есть стоять на песке без обуви невозможно. Конечно, и арбуз же лежит на этом песке», – рассказал руководитель фермерского хозяйства Юрий Покотилов, участник фестиваля украинского арбуза в городе Голая Пристань на Херсонщине.

В этом году на ярмарке арбузы продавали по 1,5–2 грн. за кило. Дыни можно было купить по 4–5 грн. Но это оптовые цены. В супермаркетах украинских городов арбузы продают по 2–5 грн за кг.

«Ранний арбуз уже отошел, средний обжегся при такой температуре. Мы сейчас ожидаем поздний арбуз, это будет конец августа – начало сентября», – отметил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Александр Паливода.

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