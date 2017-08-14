Ученые определили лучшее время для работы, еды и секса

Специалисты определили лучшее время для работы, приема пищи, тренировок и секса.
Как говорится в исследовании компании Forza Supplements, самое лучшее время для секса - в 07:30 утра - около 45 минут после пробуждения.
"Уровни энергии находятся на самом высоком уровне после хорошего ночного отдыха, что означает, что у обоих партнеров больше выносливости", - отмечается в сообщении.
Лучшее время завтрака специалисты называют 07:15, обеда - 12:15, ужина - 18:00.
Исследование также выявило время, когда люди набирают больше всего веса - это около 15:30.
"Лучшее время для алкогольного напитка -18:10, за четыре часа до того, как нужно отправятся спать, чтобы максимально увеличить время восстановления печени", - говорят специалисты.
Они считают, что наиболее комфортное время для сна в районе 22:10.
Таким образом, специалисты предлагают такой режим:
06:45 - лучшее время для пробуждения, в идеале после семи-девяти часов сна.
07:00 - лучшее время, чтобы пойти на утреннюю пробежку.
07:15 - лучшее время для завтрака.
07:30 - лучшее время для секса.
9:45 - лучшее время для работы.
10:45 - лучшее время для отдыха.
12:15 - лучшее время для обеда.
15:30 - лучшее время для того, чтобы показать силу воли в любом деле.
18:00 - лучшее время для ужина
18:15 - лучшее время для алкоголя.
18:30 - лучшее время для физических тренировок.
22:10 - лучшее время для сна.
Исследователи наблюдали за внутренним часами тысячи человек, а потом вычислили оптимальное время суток для различных активностей, что позволило бы "получать максимальную пользу в жизни". Таким образом, было определено оптимальное время дня для еды, тренировки и сна.