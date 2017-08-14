Ученые определили лучшее время для работы, еды и секса 14 августа 2017 г. источник 0 0

Специалисты определили лучшее время для работы, приема пищи, тренировок и секса.

Как говорится в исследовании компании Forza Supplements, самое лучшее время для секса - в 07:30 утра - около 45 минут после пробуждения.



"Уровни энергии находятся на самом высоком уровне после хорошего ночного отдыха, что означает, что у обоих партнеров больше выносливости", - отмечается в сообщении.



Лучшее время завтрака специалисты называют 07:15, обеда - 12:15, ужина - 18:00.



Исследование также выявило время, когда люди набирают больше всего веса - это около 15:30.



"Лучшее время для алкогольного напитка -18:10, за четыре часа до того, как нужно отправятся спать, чтобы максимально увеличить время восстановления печени", - говорят специалисты.



Они считают, что наиболее комфортное время для сна в районе 22:10.



Таким образом, специалисты предлагают такой режим:



06:45 - лучшее время для пробуждения, в идеале после семи-девяти часов сна.



07:00 - лучшее время, чтобы пойти на утреннюю пробежку.



07:15 - лучшее время для завтрака.



07:30 - лучшее время для секса.



9:45 - лучшее время для работы.



10:45 - лучшее время для отдыха.



12:15 - лучшее время для обеда.



15:30 - лучшее время для того, чтобы показать силу воли в любом деле.



18:00 - лучшее время для ужина



18:15 - лучшее время для алкоголя.



18:30 - лучшее время для физических тренировок.



22:10 - лучшее время для сна.



Исследователи наблюдали за внутренним часами тысячи человек, а потом вычислили оптимальное время суток для различных активностей, что позволило бы "получать максимальную пользу в жизни". Таким образом, было определено оптимальное время дня для еды, тренировки и сна.