Харьков

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В Харьков на вертолете доставили раненых бойцов

В Харьков на вертолете доставили раненых бойцов
13 августа военные медики провели аэромедицинскую эвакуацию раненых военнослужащих из района проведения антитеррористической операции в Харьков.
Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, сначала бойцам оперативно оказали помощь передовые группы врачебно-сестринских бригад, находящиеся ближе к районам боевых действий. Далее раненых доставили в 65-й военный мобильный госпиталь, где провели необходимые мероприятия по оперативному вмешательству и стабилизации.

Оценив состояние военнослужащих, было принято решение об их перевозке воздушным транспортом на вертолете Ми-8МТ в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков).

"Несколько дней назад двое военнослужащих получили минно-взрывные поражения на передовой. Это множественные ранения верхних и нижних конечностей, туловища, проникающие ранения живота. Сейчас их состояние стабильное, их уже ждут в Харькове - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, где бойцы будут проходить дальнейшую диагностику и лечение. Кроме того, в Центр также будут доставлены военнослужащие с травмами и соматические больные", - сообщил главный хирург АТО Константин Гуменюк.

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ОН Клиник Харків

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