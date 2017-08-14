Харьковские лучники выиграли открытый Кубок городского головы 14 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на «Кубок городского головы города Харькова» прошли с 10 по 13 августа на спортивном комплексе «Коммунар».