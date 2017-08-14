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Харьковские лучники выиграли открытый Кубок городского головы

Харьковские лучники выиграли открытый Кубок городского головы
Всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на «Кубок городского головы города Харькова» прошли с 10 по 13 августа на спортивном комплексе «Коммунар».
В них приняли участие около 100 спортсменов из шести областей Украины, сообщает сайт Харьковского горсовета.

Во время розыгрыша первого комплекта наград в командных соревнованиях среди мужчин в категории «классический лук» золотую медаль завоевала команда из Харькова «СДЮСШОР - 1»  в составе Леонида Диканя, Игоря Гулича  и Артема Мелехова.  Среди женщин в этом виде программы лучшей стала команда «Харьков - 1»  в составе Дарьи Павличенко, Екатерины Дубровиной и Екатерины Гугленко. В категории «блочный лук» победу одержали спортсмены Роман Виноградов (Одесса), Дмитрий Шуть (Харьков) и Нонна Костенец (Харьков), которые представляли команду «Украина».

Во время розыгрыша второго комплекта наград в смешанных командах в категории классического лука  первое место заняла команда города Харькова в составе Екатерины Гугленко и Артема Ткача. В категории блочного лука в этом виде программы золотую медаль завоевали харьковчане Нонна Костенец и Дмитрий Шуть.

Кроме того, харьковчане показали наивысшие результаты в личных зачетах категории классического лука - первое место среди мужчин занял Никита Кравчук, среди женщин - Екатерина Дубровина, а также в блочном луке среди мужчин - первое и второе места завоевали Юрий Дорошенко и Вадим Головко.

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