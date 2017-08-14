Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года 14 августа 2017 г. источник 0 0

Часовая башня Вестминстерского дворца не будет выбивать время впервые за полтора века перестанут работать на четыре года.

Биг-Бен, почти непрерывно выбивал время в течение 157 лет. Но в следующий понедельник он зазвонит и «замолчит» до 2021 года. К этому времени должна завершиться реконструкция Башни Елизаветы - это официальное название часовой башни.



По информации британского парламента, этот шаг необходим для здоровья работников, проводящих реконструкцию исторической башни, так как постоянная близость к колоколам вредит слуху реставраторов.



Ожидается, что Биг-Бен все же будет выбивать время в важные для британцев моменты. Например, на Новый год или в День памяти жертв Второй мировой войны.



96-метровая Башня Елизаветы Вестминстерского дворца является одним из символов Великобритании и одним из самых фотографируемых памятником Соединенного Королевства.