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Курсанты ХПИ осваивают общевойсковые навыки

Курсанты ХПИ осваивают общевойсковые навыки
На базе учебного полигона факультета военной подготовки университета первокурсники овладевают армейскими навыками в рамках курса первичной военно-профессиональной подготовки.
– Пока воины-контрактники из числа первокурсников готовят материальную базу к началу нового учебного года, ребята без военного опыта успешно осваивают знания по основным предметам боевой подготовки. Уверен, что к концу первичной военно-профессиональной подготовки ребята станут настоящими воинами, достойными в будущем стать офицерами войск РХБЗ и специалистами по эксплуатации бронетехники, – отметил начальник факультета полковник Александр Серпухов.

По словам офицеров-преподавателей, главное внимание во время полигонного обучения уделяется актуальным на сегодня элементам общевойсковой подготовки, одними из которых стали учебные стрельбы, «обкатка танком» и преодоление полосы препятствий.

– Достаточно неплохие результаты на полигоне демонстрируют несколько выпускников кадетских корпусов или военных лицеев – первые кандидаты на должности командиров учебных групп. На них равняются вчерашние школьники и пытаются «обогнать» первых. Таким образом, у юношей с первого месяца пребывания на факультете воспитывается непобедимый казацкий дух, – добавил Александр Серпухов.

После изнурительных занятий на тактическом поле ребята могут хорошо отдохнуть, заняться спортом или посидеть в полевой библиотеке.

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