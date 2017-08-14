Курсанты ХПИ осваивают общевойсковые навыки 14 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На базе учебного полигона факультета военной подготовки университета первокурсники овладевают армейскими навыками в рамках курса первичной военно-профессиональной подготовки.

– Пока воины-контрактники из числа первокурсников готовят материальную базу к началу нового учебного года, ребята без военного опыта успешно осваивают знания по основным предметам боевой подготовки. Уверен, что к концу первичной военно-профессиональной подготовки ребята станут настоящими воинами, достойными в будущем стать офицерами войск РХБЗ и специалистами по эксплуатации бронетехники, – отметил начальник факультета полковник Александр Серпухов.



По словам офицеров-преподавателей, главное внимание во время полигонного обучения уделяется актуальным на сегодня элементам общевойсковой подготовки, одними из которых стали учебные стрельбы, «обкатка танком» и преодоление полосы препятствий.



– Достаточно неплохие результаты на полигоне демонстрируют несколько выпускников кадетских корпусов или военных лицеев – первые кандидаты на должности командиров учебных групп. На них равняются вчерашние школьники и пытаются «обогнать» первых. Таким образом, у юношей с первого месяца пребывания на факультете воспитывается непобедимый казацкий дух, – добавил Александр Серпухов.



После изнурительных занятий на тактическом поле ребята могут хорошо отдохнуть, заняться спортом или посидеть в полевой библиотеке.