Харьков

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В Харькове появилась «Мгновенная услуга»

В Харькове появилась «Мгновенная услуга»
Получить услуги в сфере регистрации места проживания в Харькове теперь можно за 20 минут – в центрах админуслуг запустили проект «Мгновенная услуга».
После того, как в харькове начал работать электронный реестр территориальной громады, удалось автоматизировать все процессы и предоставлять самые востребованные услуги по принципу экстерриториальности, то есть без привязки к прописке.

Сейчас харьковчанам, которые хотят зарегистрировать место проживания, получить услугу снятия с регистрации или информацию из госреестра, необходимо принести документы в любой из девяти районных центров админуслуг. Администраторы передадут их регистраторам департамента, которые работают в бэк-офисах ЦПАУ, они ее обработают и в течение 20-30 минут результат будет готов.

– В апреле в Харькове начал работать Реестр территориальной громады города, а проект «Мгновенная услуга» начали реализовывать в конце мая в Центре административных услуг Основянского района. С этого времени центр принял 2,5 тысячи регистрационных документов. После этого «мгновенную услугу» постепенно начали оказывать во всех районах города. Это ще один шаг к реализации реформы административных услуг, чтобы делать их качественными, прозрачными и доступными, – отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

В планах городских властей – запустить подобный проект в новом Региональном центре предоставления административных услуг, который откроют на пр. Тракторостроителей.

Напомним, что также на сайте ЦПАУ работает электронный сервис «Он-лайн регистрация места проживания/снятие с регистрации места проживания». Используя «личный кабинет», заявитель может предварительно отправить на рассмотрение документы и, получив положительный ответ, еще быстрее получить услугу в центре.

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