Общество

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Штаны пропитали неизвестным веществом

Штаны пропитали неизвестным веществом
В Харьковском учреждения исполнения наказаний (№27) предупредили попытку доставки запрещенных предметов.
На прошлой неделе, 9 августа, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников Государственного учреждения «Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)», предупредили попытку доставки запрещенных предметов на охраняемую территорию, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Так, во время досмотра передачи, поступившей на имя заключенного Б. от гражданки Ш., было обнаружено, что карман спортивных штанов, которые находились в передаче, пропитанный ом неизвестного происхождения с характерным резким запахом уксуса.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский ОП ГУ НП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

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