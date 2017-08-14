Штаны пропитали неизвестным веществом 14 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

В Харьковском учреждения исполнения наказаний (№27) предупредили попытку доставки запрещенных предметов.

На прошлой неделе, 9 августа, благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников Государственного учреждения «Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)», предупредили попытку доставки запрещенных предметов на охраняемую территорию, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Так, во время досмотра передачи, поступившей на имя заключенного Б. от гражданки Ш., было обнаружено, что карман спортивных штанов, которые находились в передаче, пропитанный ом неизвестного происхождения с характерным резким запахом уксуса.



По факту изъятия составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский ОП ГУ НП в Харьковской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.