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«Металлист 1925» успешно форсировал «Днепр»

«Металлист 1925» успешно форсировал «Днепр»
Победив в воскресенье в Днепре одноименный местный клуб со счетом 3:2 в матче 6-го тура первенства Украины во второй лиге, харьковский «Металлист 1925» набрал 12 очков и поднялся на третье место в турнирной таблицы группы «Б».
Хотя команда хозяев и сохранила имя клуба, еще весной выступавшего в Премьер-лиге, фактически это новый коллектив, в котором собраны исключительно молодые футболисты. И ажиотаж вокруг «Днепра» в его родном городе нынче далеко не тот, что был раньше: на трибунах «Днепр-арены» в этот вечер собралось всего 1563 зрителя, и причиной столь низкого интереса к футболу была не только 32-градусная жара. Болельщикам города на Днепре придется постепенно привыкать к тому, что Премьер-лига к ним вернется, как и в Харьков, минимум через пару-тройку лет.

Тем не менее противостояние некогда самых непримиримых соперников вышло на славу. В первом тайме команды мячей не забивали, а сразу после перерыва, на 47-й минуте, Юрий Булычев вывел вперед «Металлист 1925» - 0:1. А на 55-й Сергей Давыдов увеличил разрыв – 0:2. Но на 79-й харьковчане сфолили в своей штрафной на Олеге Ильине, и арбитр из Одессы Геннадий Серпутько назначил пенальти. Удар Артема Довбика был точным – 1:2. Вдохновленные этим голом хозяева поля на 84-й минуте сравняли счет. Автором забитого мяча стал Иван Михайленко – 2:2. Но тут же, на 86-й, последовала атака гостей, и Давыдов точным ударом принес победу «Металлисту 1925» - 2:3. Кстати, для Сергея этот гол стал уже девятым в нынешнем первенстве, и он уверенно лидирует в списке бомбардиров своей группы. Заканчивать игру харьковчанам пришлось вдесятером: на 90-й минуте за грубый фол около своей штрафной с поля был удален защитник «Металлиста 1925» Александр Жданов.

19 августа в рамках 7-го тура «Металлист 1925» будет принимать команду ФК «Никополь», занимающую с 9 очками шестое место. Этот матч пройдет в Харькове без зрителей.

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