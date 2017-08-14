Полное солнечное затмение в августе может наделать бед 14 августа 2017 г. источник 0 0

По информации NASA в полном солнечном затмении 21 августа их больше волнует скрытый эффект астрономического явления.

Он может повлечь за собой сбой навигационных систем в мире, сообщает пресс-служба агентства.



В США впервые за 99 лет можно будет наблюдать полное солнечное затмение - две с лишним минуты темноты в середине дня. Для всего остального мира NASA покажет онлайн-трансляцию солнечного затмения 21 августа.



Ученых волнует внезапная потеря ультрафиолетового излучения Солнца, генерирующего ионизированный слой земной атмосферы.



«Затмение отключит источник ионосферы. Последняя во время полного солнечного затмения резко перейдет от дневных условий к ночным, а затем обратно», - сказал специалист из Университета Колорадо космонавт Боб Маршалл.



По его словам ионосфера находится в центре внимания NASA. Специалисты намерены использовать солнечное затмение в качестве «готового эксперимента, любезно предоставленного природой».



Тончайшая ионосфера, представляющая собой электрифицированный слой атмосферы, растягивается над земной поверхностью на высоте от 70 километров. Ионосфера реагирует на изменения космической погоды, что может проявляться, например, в сбоях навигационных систем.



По словам инженера по электрике и вычислительной технике Грега Эрла, специалисты NASA технически подготовились к возможным трудностям, и имеют все ресурсы для того, чтобы детально изучить все эффекты грядущего астрономического явления.



"Для ученых это будет лучшее солнечное затмение из произошедших. Мы будет тонуть в данных», - заявил Грег Эрл.