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В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма

В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма
В Харькове зарегистрировали новый случай заболевания ботулизмом.
"В ходе расследования установлено, что молодой человек, 1993 года рождения, употреблял неразделанную вяленую плотву, которую, по словам больного, он купил в магазине Теплые моря, расположенном по улице Маршала Конева, 2. Первые симптомы заболевания (внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание) появились примерно через 20 часов после употребления рыбы", - сообщает областной лабораторный центр министерства здравоохранения.

Больного госпитализировали в реанимацию и ввели поливалентный ботулинический токсин. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести.

В Украине по состоянию на 18 июля с начала года ботулизмом заболели 90 человек, из них девять умерли. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы.

В начале июля по Программе развития ООН в Украину было завезено 25 курсов антитоксина против ботулизма. До этого момента в стране не было препаратов для специфического лечения ботулизма с 2014 года.

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