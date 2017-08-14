В Харькове зарегистрирован новый случай ботулизма 14 августа 2017 г. источник 0 0

В Харькове зарегистрировали новый случай заболевания ботулизмом.

"В ходе расследования установлено, что молодой человек, 1993 года рождения, употреблял неразделанную вяленую плотву, которую, по словам больного, он купил в магазине Теплые моря, расположенном по улице Маршала Конева, 2. Первые симптомы заболевания (внезапная слабость, сухость во рту, затрудненное дыхание) появились примерно через 20 часов после употребления рыбы", - сообщает областной лабораторный центр министерства здравоохранения.



Больного госпитализировали в реанимацию и ввели поливалентный ботулинический токсин. Врачи оценивают состояние больного как средней тяжести.



В Украине по состоянию на 18 июля с начала года ботулизмом заболели 90 человек, из них девять умерли. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы.



В начале июля по Программе развития ООН в Украину было завезено 25 курсов антитоксина против ботулизма. До этого момента в стране не было препаратов для специфического лечения ботулизма с 2014 года.