В Минфине хотят втрое сократить количество получателей стипендий 14 августа 2017 г. источник 0 0

Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%.

Как заявил в комментарии VoxConnector заместитель министра финансов Сергей Марченко, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов.



"Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума", - сказал он.



"Мы можем выйти из прожиточного минимума (с 2018 года планируется на уровне 1700 гривен - ред.) и приблизиться к минимальной зарплате (с 2018 года 3,723 тысяч гривен - ЭП). То есть уровень должен быть достаточен для того, чтобы эта стипендия была достаточной, чтобы иметь возможность проживать безбедно", - подчеркнул замминистра.



Он отметил, что с вопросом о сроках вступления в силу новых правил следует обращаться в Министерство образования.



"Мы будем настаивать, чтобы они изменили процент стипендиатов и определили размер стипендии на уровне более высоком, чем в 2017 году. У нас были такие договоренности с Минобразования, что к 2020 году мы уровень стипендиатов сократим до 15%", - подытожил Марченко.



Ранее сообщалось, что согласно новым правилам выплат, 40-45% (конкретный процент утверждается вузом) студентов-бюджетников получают стипендию.



До 2017 года 70% студентов получали стипендию.



Повышенную стипендию получает только определенный процент студентов по усмотрению учебного заведения.