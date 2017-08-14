В художественном музее откроется выставка японских гравюр 14 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Мероприятие пройдет 14 августа в 16:00 в рамках проекта «Музей – гость».

В экспозиции из коллекции Музея японской гравюры (г. Днепр) будет представлено 100 уникальных графических произведений, повествующих о жизни самураев, японских куртизанок и актеров театра Кабуки. Это цветные ксилографии известных японских художников: Кунисада Утагава, Киёнага Тории, Утамаро Китагава, Куниёси Утагава, Киётика Кобаяси, Кунитика Тоёхара и др.



Музей японской гравюры в г. Днепре был открыт в 2016-м накануне проведения Года Японии в Украине (2017). Его уникальная коллекция цветной гравюры формировалась на протяжении 10 лет. Сейчас она насчитывает более 300 экспонатов 55-ти художников – известных мастеров этого вида искусства.



Справка. Японская цветная ксилография – уникальное явление в истории мирового искусства. На каждом этапе развития изобразительного искусства в Японии у нее был собственный неповторимый облик. Однако лишь с периода Эдо (1613 - 1868) произошло отделение гравюры в самостоятельный вид искусства.



Деревориты XVII века создавались малоизвестными художниками и предназначались преимущественно для иллюстрирования развлекательных изданий и учебных пособий. Они были черно-белыми. Позднее их стали подкрашивать киноварью, желтой и зеленой краской. Введение в употребление цветной печати традиционно относится к середине 1760-х годов.



Японская цветная гравюра на дереве (ксилография) была результатом коллективного творчества. Художник рисовал черно-белую основу и обозначал цвета отдельных деталей, резчик непосредственно переносил изображение на дерево. Общее колористическое решение гравюры в значительной мере зависело от печатника. Для каждого цвета вырезалась отдельная доска. Коллективный метод работы художника, резчика и печатника, узкая специализация мастеров обусловили своеобразие японской ксилографии. Именно ей выпала возможность сыграть определенную роль в культуре Японии XVIII – начала ХХ века.