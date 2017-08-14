НАБУ открыло уголовные дела против 37 топ-чиновников

Как пишет «УП»
со ссылкой на ответ ведомства на запрос издания, бюро открыло 23 уголовных производства в отношении государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории «А», руководства правоохранительных и контролирующих органов - 8, высшего офицерского состава ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других военных формирований - 5, руководства госпредприятий - 77, судей - 38, прокуроров - 32.
В НАБУ также отметили, что составили два сообщения о подозрении топ-чиновникам, 4 - государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления категории "А", 1 - руководителю правоохранительных или контролирующих органов, 2 - лицам высшего офицерского состава, 36 - руководителям госпредприятий, 17 - судьям, 13 - прокурорам.
«Кроме того сотрудники НАБУ сообщили о подозрении 3 высшим должностным лицам (по 2 составили обвинительные акты), 7 народным и другим депутатам (по 5 составили обвинительные акты), 16 судьям (9 обвинительных актов), 18 должностным лицам охранных и контролирующих органов (17 обвинительных актов), а также одному полицейскому с составлением обвинительного акта», - пишет издание.