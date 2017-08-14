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НАБУ открыло уголовные дела против 37 топ-чиновников

НАБУ открыло уголовные дела против 37 топ-чиновников
НАБУ возбудило уголовные дела против 37 высокопоставленных чиновников. Однако в бюро не уточнили, по каким статьям.
Как пишет «УП» со ссылкой на ответ ведомства на запрос издания, бюро открыло 23 уголовных производства в отношении государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления категории «А», руководства правоохранительных и контролирующих органов - 8, высшего офицерского состава ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других военных формирований - 5, руководства госпредприятий - 77, судей - 38, прокуроров - 32.

В НАБУ также отметили, что составили два сообщения о подозрении топ-чиновникам, 4 - государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления категории "А", 1 - руководителю правоохранительных или контролирующих органов, 2 - лицам высшего офицерского состава, 36 - руководителям госпредприятий, 17 - судьям, 13 - прокурорам.

«Кроме того сотрудники НАБУ сообщили о подозрении 3 высшим должностным лицам (по 2 составили обвинительные акты), 7 народным и другим депутатам (по 5 составили обвинительные акты), 16 судьям (9 обвинительных актов), 18 должностным лицам охранных и контролирующих органов (17 обвинительных актов), а также одному полицейскому с составлением обвинительного акта», - пишет издание.

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