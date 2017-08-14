Прокуратура обнародовала финальные выводы о причинах Иловайской трагедии 14 августа 2017 г. источник 0 0

В выводах следствия подчеркивается: проведение военного парада 24 августа 2014 года никак не повлияло на уровень боеспособности сил АТО в Донбассе.

Помимо главной причины Иловайской трагедии - вторжения российской армии в Донбасс, потери сил АТО стали следствием трех факторов: низкого уровня боеготовности и боеспособности ВСУ, массового дезертирства и невыполнения приказов, а также отдельных ошибок военного руководства Украины. Такие выводы изложены в тексте документа Главной военной прокуратуры с результатами расследования Иловайской трагедии.



"Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", - рапортовали в ГПУ.



Единственным фактором, пишет прокуратура, который непосредственно привел к трагедии, является прямое вторжения российских войск в Украину и дальнейшее совершение оккупантами военных преступлений.



"Проведение военного парада 24 августа 2014 года никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО", - добавили следователи.



Для использования в Международном суде ООН и в ЕСПЧ против России собраны и переданы доказательства ведения РФ войны против Украины и финансирования терроризма.



Сообщено о подозрении первому замначальника Генштаба ВС РФ Николаю Богдановскому. "Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014-го и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов в Иловайске", - подчеркнули в прокуратуре.



Во время следствия только в период 2016-2017 годов допрошено более 800 военных и других лиц, а также обработано более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа. В этот период к уголовной ответственности за войну против Украины и другие военные преступления привлечены 55 человек, в том числе 32 россиянина, в суд направлено 32 обвинительных акта по 33 лицам (из них 12 - граждане РФ). В течение 2016-го и первого полугодия 2017-го осуждены 22 человека (8 - граждане РФ).



Также допрошены более 1500 пострадавших, более 2200 свидетелей, проведено более 1870 судебных экспертиз, получены и учтены более 100 вещдоков. Объем материалов дела превышает 1100 томов (из них более 550 с грифом секретно совершенно секретно).



Затяжное расследование в ГПУ объяснили необходимостью изъятия и исследования чрезвычайно большого объема секретных документов по реформированию ВСУ, боевых документов по проведению АТО и необходимостью установления местонахождения и допросов значительного количества свидетелей и потерпевших.



Полные выводы прокуратуры об Иловайской трагедии доступны на сайте ГПУ.



23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.



29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.



Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.