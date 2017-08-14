Политика

  • 86
    •  / 

Прокуратура обнародовала финальные выводы о причинах Иловайской трагедии

Прокуратура обнародовала финальные выводы о причинах Иловайской трагедии
В выводах следствия подчеркивается: проведение военного парада 24 августа 2014 года никак не повлияло на уровень боеспособности сил АТО в Донбассе.
Помимо главной причины Иловайской трагедии - вторжения российской армии в Донбасс, потери сил АТО стали следствием трех факторов: низкого уровня боеготовности и боеспособности ВСУ, массового дезертирства и невыполнения приказов, а также отдельных ошибок военного руководства Украины. Такие выводы изложены в тексте документа Главной военной прокуратуры с результатами расследования Иловайской трагедии.

"Исследование обстоятельств Иловайской трагедии в целом завершено", - рапортовали в ГПУ.

Единственным фактором, пишет прокуратура, который непосредственно привел к трагедии, является прямое вторжения российских войск в Украину и дальнейшее совершение оккупантами военных преступлений.

"Проведение военного парада 24 августа 2014 года никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО", - добавили следователи.

Для использования в Международном суде ООН и в ЕСПЧ против России собраны и переданы доказательства ведения РФ войны против Украины и финансирования терроризма.

Сообщено о подозрении первому замначальника Генштаба ВС РФ Николаю Богдановскому. "Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014-го и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов в Иловайске", - подчеркнули в прокуратуре.

Во время следствия только в период 2016-2017 годов допрошено более 800 военных и других лиц, а также обработано более 250 томов документов с грифом ограниченного доступа. В этот период к уголовной ответственности за войну против Украины и другие военные преступления привлечены 55 человек, в том числе 32 россиянина, в суд направлено 32 обвинительных акта по 33 лицам (из них 12 - граждане РФ). В течение 2016-го и первого полугодия 2017-го осуждены 22 человека (8 - граждане РФ).

Также допрошены более 1500 пострадавших, более 2200 свидетелей, проведено более 1870 судебных экспертиз, получены и учтены более 100 вещдоков. Объем материалов дела превышает 1100 томов (из них более 550 с грифом секретно совершенно секретно).

Затяжное расследование в ГПУ объяснили необходимостью изъятия и исследования чрезвычайно большого объема секретных документов по реформированию ВСУ, боевых документов по проведению АТО и необходимостью установления местонахождения и допросов значительного количества свидетелей и потерпевших.

Полные выводы прокуратуры об Иловайской трагедии доступны на сайте ГПУ.

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.

Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей14 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2693 грн
100 USD 2569.57 грн
100 EUR 3023.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи