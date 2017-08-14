Как уберечь ребенка от беды и дурной компании

Виноваты родители
— Здравствуйте, Константин Юрьевич! Меня Дмитрий зовут. Скажите, пожалуйста, когда несчастные случаи происходят с детьми чаще всего?
— К сожалению, несчастные случаи с детьми происходят в любое время года. В летний период участились сигналы о том, что ребенок выпал из окна многоэтажного дома или утонул в водоеме. Если говорить о причинах подобных несчастных случаев, то чаще всего это отсутствие надлежащего присмотра со стороны взрослых, игнорирование норм обеспечения безопасности своих детей. Я могу привести некоторые примеры. Все мы помним трагический случай в Балаклее, когда произошли взрывы на складах, и много взрывоопасных предметов оказалось разбросанными по территории населенного пункта. Один из жителей Балаклеи, отец малолетних детей, принес домой взрывоопасный предмет и начал его разбирать на территории своего домовладения. Произошла детонация, возгорание, и трехлетний ребенок, который находился рядом, сгорел практически заживо. По сути, отец сам поджег собственного ребенка. Или вот еще случай, который произошел в Первомайском районе. Мужчина проводил дома столярные работы, шлифовал поделки. В какой-то момент он отлучился буквально на пару минут, а электрический рубанок оставил без присмотра. Как следствие — его двухлетняя дочь лишилась двух пальцев. Это примеры того, как банальное невнимание к безопасности в быту может привести к трагедии. В некоторых случаях имеет место преступная халатность при выполнении родительских обязанностей. Например, в мае этого года на территории Шевченковского района Харькова женщина отдыхала с детьми в одном из развлекательных центров с бассейном. Она не следила за детьми, хотя окружающие делали ей замечания. В результате утонул трехлетний мальчик.
— Добрый день, меня зовут Екатерина. Константин Юрьевич, какие рекомендации вы могли бы дать родителям, чтобы уберечь детей от беды?
— Рекомендации такие: ежесекундное внимание к своим детям. Конечно, если ребятишки уже постарше, им можно рассказать об опасности, предупредить, чего делать нельзя. Но годовалому ребенку, к сожалению, невозможно объяснить, что вода или окно несет в себе опасность. Следующее — осмотрите свое жилье на наличие опасных элементов для ребенка и исключите доступ к ним детей. Вернемся опять-таки к москитным сеткам на окнах. Зачастую наличие сетки создает некую иллюзию безопасности. Родители легкомысленно полагают, что сетка может выдержать вес ребенка. А практика показывает, что веса в десять килограммов хватает, чтобы ребенок оказался за окном. Взрослые порой ставят около окна стулья, кресла, прочие предметы, что дает возможность малышу беспрепятственно влезть на подоконник.
Продавцы продолжают снабжать детей алкоголем
— Здравствуйте! Это Екатерина Андреевна звонит. Хотелось бы знать, как правоохранители пресекают случаи продажи алкогольных напитков детям?
— В этом году таких фактов уже выявлено более тридцати. К сожалению, некоторые продавцы пренебрегают законом о запрете продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним, даже не интересуются их возрастом.
— Исходя из выявленных фактов, дети какого возраста чаще всего покупают алкоголь и сигареты?
— Чаще всего 16–17-летние — подростки, которые уже в какой-то степени самостоятельны и внешне выглядят довольно взрослыми. Они гуляют, проводят время в компаниях. Обычно это происходит в группах, когда подросткам хочется острых ощущений, и они посылают одного-двух человек в киоск или в магазин за выпивкой.
— Какое наказание предусмотрено за продажу алкоголя или сигарет детям?
— Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 510 до 1700 гривен непосредственно на продавца. Решение о наказании принимает административная комиссия по месту жительства правонарушителя. Далее следуют санкции в отношении владельца предприятия, где несовершеннолетний приобрел алкоголь, а именно штраф 6800 гривен и лишение лицензии на продажу алкогольных напитков и/или табачных изделий (в зависимости от проданного товара). Эта мера принимается по отношению к субъекту хозяйствования всегда. Законом это нарушение рассматривается как посягательство на здоровье детей.
— А где чаще всего ловят продавцов, которые отпускают алкоголь детям?
— Это могут быть и отдельно стоящие киоски, и большие супермаркеты — где факт зафиксирован, там и составляется материл. Также протокол может быть составлен по факту нахождения ребенка в лечебном заведении, куда его доставили в состоянии алкогольного отравления. В этом случае выясняется, где именно несовершеннолетнему продали алкоголь.
— Это Марина Сергеевна. Здравствуйте! Мне интересно, каким образом вы выявляете недобросовестных продавцов. Сами они вряд ли признаются.
— Мы проводим целевые рейды в местах размещения торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, где высока вероятность их посещения детьми. Особого внимания с нашей стороны заслуживают торговые объекты возле учебных заведений, развлекательных центров, детских площадок. Граждане могут сами пожаловаться, если заметят, что ребенку продали запрещенные товары. Можно позвонить на 102 и сообщить оператору о факте противозаконных действий. Есть также телефон горячей линии общественной организации, которая взаимодействует с сотрудниками полиции в вопросах обеспечения безопасности и благополучия детей, куда тоже можно позвонить и сообщить о вопиющих фактах: 066-956-76-80, 067-166-72-66
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Жертвы «синих китов»
— Константин Юрьевич, добрый день! Нина Сергеевна на проводе. Меня волнует, есть ли среди харьковских школьников жертвы «синих китов».
— Не так давно эта тема была весьма злободневной для Харькова, но сейчас мы взяли ситуацию под контроль. На сегодняшний день по Харьковскому региону зафиксировано девять суицидов, совершенных несовершеннолетними, и 20 умышленных самоповреждений. И ни один случай мы не связываем с группами смерти в Интернете, которые еще называют «синими китами». Мы проводили соцопрос совместно с Харьковским национальным университетом внутренних дел. Была разработана электронная анкета и распространена среди учеников школ, родителей, учителей, студентов и всех, кто заинтересован в борьбе с таким явлением, как «синие киты». Нами были опрошены 453 школьника, и 427 из них на момент анкетирования знали о существования подобных сайтов. Двое получили СМС с приглашением стать «синим китом», пятерым пришло приглашение в социальных сетях, 17 узнали сами из различных источников, 31 ребенок видел видео в Ютубе, 95 получили репост в социальных сетях, 127 рассказали об этом опасном явлении родители и знакомые. Что интересно, 138 детей почерпнули информацию о «синих китах» из средств массовой информации. Больше ста человек из тех, кто прошел анкетирование, участвовали в таких группах смерти. Детям, которые регистрировались в подобных группах, приходили сообщения с указанием о дальнейших действиях, а если они их не выполняли, то начинались угрозы в сторону самих детей или их родителей. К счастью, никто из участников не шел дальше и не выполнял указаний. После беседы с ними стало ясно, что все они вступали в группы из интереса.
Если ребенок попал в плохую компанию
— Здравствуйте, Константин Юрьевич. Я Александра. Как вы считаете, что толкает детей на преступления?
— Дети нарушают закон по нескольким причинам. Самые распространенные — это отсутствие положительного примера для подражания, особенно если подростку на жизненном пути попадается отрицательно сильный лидер. Кроме этого, плохие отношения в семье, отсутствие контроля над поведением ребенка, снижение духовных ценностей. На психику детей могут влиять негативные явления в обществе. Если ребенок наблюдает в своем окружении насилие, безнравственность, он может принять для себя эту модель поведения. Важно заметить, что здесь отрицательную роль играют телевидение и интернет. Это и сцены жестокого поведения в фильмах, где есть сцены насилия, и интернет-игры, в которых нужно кого-то «убить», чтобы получить баллы. Эти игры направлены не на созидание, а на разрушение. Но, конечно же, нельзя все списывать на телевидение. Главная причина, по которой дети совершают преступление, — это отсутствие воспитания. Родители заняты своими делами, а дети в это время находятся под влиянием негативных примеров.
— Правда ли, что чаще всего идут по наклонной дети из неблагополучных семей?
— Нет, это мнение ошибочное. Дети из так называемых неблагополучных семей, конечно же, часто становятся малолетними нарушителями, но есть множество случаев, когда у ребенка непутевые родители — пьют, не работают, — а у него существуют четкие моральные устои, и он пытается учиться и даже заработать себе на пропитание самостоятельно. Есть у нас хороший пример — 16-летний мальчик находится в одном из социально-реабилитационных центров. Мать практически отказалась от него, а он хочет получить образование, хочет работать, несмотря на трудности, с которыми столкнула его жизнь. А есть семьи, где ребенку дают все, он ни в чем не нуждается, а в определенном возрасте его вдруг тянет на какие-то приключения. И не видя положительных примеров, он идет на поводу у агрессивного общества, с проявлениями которого, к сожалению, сталкивается каждый.
— На какие преступления чаще всего идут несовершеннолетние?
— 60% правонарушений, совершенных детьми, — это, конечно, корыстные преступления – кражи. Крайне редко это проникновение в жилье или угон автомобиля. В основном берут, как говорится, то, что плохо лежит, — телефоны и прочие гаджеты. В сельской местности могут быть кражи путем проникновения в частные домовладения — например, дачные участки, которые хозяева не посещают зимой. Бывают случаи краж с применением насильственных действий в отношении других людей. Случаи хранения наркотических средств единичны.
— Здравствуйте, Константин Юрьевич. Меня зовут Светлана. Как уберечь ребенка от плохой компании?
— Тут можно дать один совет — установить доверительные и дружеские отношения между родителями и детьми. Информируйте ребенка о том, что происходит в жизни. Если родитель смотрит на свое чадо с позиции «я взрослый, а ты ребенок и должен мне подчиняться», ни о каком доверии речь идти не может. Родители должны относиться к детям как к равным, но при этом не переходить ту тонкую грань, где начинается вседозволенность. Попытайтесь воспитать в своем ребенке позитивное отношение к жизни, с высокими моральными устоями, но не в приказном порядке и не через наказание, а в дружеском разговоре.
— Добрый день! Меня зовут Михаил Александрович. Константин Юрьевич, на что нужно обращать внимание, чтобы не допустить наркомании у ребенка?
— Употребление детьми наркотиков — это чаще всего влияние «плохой» компании, в которой лидируют ранее судимые лица или люди, которые ведут аморальный образ жизни. Если ребенок попал в такую компанию, и при этом нет взаимопонимания с родителями, то не исключено, что там будут присутствовать наркотики. Поэтому родителям нужно проявлять внимание к ребенку с самого раннего возраста, всегда знать, чем он увлекается. Приведу в пример своего напарника Юрия Михайловича. У него дочь уже взрослая, но когда она еще была маленькой и играла в куклы, он всегда знал, какими куклами она играет и даже как их зовут. Между тем работа у него напряженная, связанная с круглосуточными поисками детей, пропавших без вести. Дома он практически не бывал, тем не менее всегда находил время для своей дочери. Нужно просто прийти домой и хотя бы несколько минут уделить общению с ребенком.
— А если ребенок уже начал дружить с дурной компанией, как его спасти от плохого влияния?
— В этой ситуации главное — не давить, не заставлять, не кричать и ни в коем случае не применять силу. Ребенку необходим положительный пример. Нужно показывать, что есть хорошего в жизни, прививать любовь к спорту, книгам, путешествиям, семье. Не оставляйте ему времени на плохую компанию. Если ребенку 12–13 лет — тут одни методы, а если уже 17, конечно, все сложнее, потому что многие моменты упущены.
— Здравствуйте, меня зовут Ирина Сергеевна. Много ли детей числятся пропавшими безвести?
— На сегодняшний день полицией Харьковской области разыскиваются двое несовершеннолетних. Есть информация, что они находятся у родственников в соседнем государстве, и пока мы не можем их вернуть. Но они все равно числятся в розыске. Там они у бабушки, а на семейные отношения мы повлиять не можем. За этот год поступило 159 заявлений о пропаже детей, 118 сотрудники полиции нашли в первые сутки после пропажи. Остальные также найдены и переданы родителям. Дети уходят из дома сами — поссорились с родителями или не хочется идти в школу. Есть случаи, когда 16–17-летние подростки уходят из дома по причине влюбленности. Не исключены случаи наличия у детей такого психического отклонения как дромомания — патологического влечения к бродяжничеству, перемене мест. Заявления от родителей мы принимаем сразу, независимо от причины.
— Часто ли встречаются случаи насилия в семье по отношению к ребенку — от одного или обоих родителей?
— Такие случаи есть, и я советую детям, столкнувшимся с насилием в семье, обращаться в полицию. Кроме того, у нас создан городской шелтер — центр временного укрытия, куда ребенок или женщина с ребенком, которые страдают от насилия, могут приехать и пожить некоторое время. Его адрес и телефон держатся в секрете с целью обеспечения безопасности жертв насилия. Оформление в шелтер осуществляется районными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи. Чтобы получить направление, достаточно сообщить о своем желании участковому офицеру полиции либо сотруднику ювенальной превенции.
Личное дело
Константин Юрьевич Шеремет
родился 24 февраля 1981 года в Харькове. В 2002 году окончил факультет криминальной милиции ХНУВД, работал на разных должностях криминальной милиции по делам детей Изюмского, Дзержинского, Московского районных отделов милиции, Харьковского городского управления милиции. С 2016 года — член Координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье, гендерного насилия, торговли людьми Харьковского городского совета. В 2017 году окончил ХНУВД, получив квалификацию «бакалавр психологии». С 2015 года — старший инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, майор полиции.
Женат, сыну четыре года. Увлекается велоспортом, психологией.