Как уберечь ребенка от беды и дурной компании

Виноваты родители

Продавцы продолжают снабжать детей алкоголем

Жертвы «синих китов»

Если ребенок попал в плохую компанию

Личное дело

Константин Юрьевич Шеремет родился 24 февраля 1981 года в Харькове. В 2002 году окончил факультет криминальной милиции ХНУВД, работал на разных должностях криминальной милиции по делам детей Изюмского, Дзержинского, Московского районных отделов милиции, Харьковского городского управления милиции. С 2016 года — член Координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье, гендерного насилия, торговли людьми Харьковского городского совета. В 2017 году окончил ХНУВД, получив квалификацию «бакалавр психологии». С 2015 года — старший инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, майор полиции.

Женат, сыну четыре года. Увлекается велоспортом, психологией. родился 24 февраля 1981 года в Харькове. В 2002 году окончил факультет криминальной милиции ХНУВД, работал на разных должностях криминальной милиции по делам детей Изюмского, Дзержинского, Московского районных отделов милиции, Харьковского городского управления милиции. С 2016 года — член Координационного совета по вопросам семьи, гендерного равенства, демографического развития, предотвращения насилия в семье, гендерного насилия, торговли людьми Харьковского городского совета. В 2017 году окончил ХНУВД, получив квалификацию «бакалавр психологии». С 2015 года — старший инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области, майор полиции.Женат, сыну четыре года. Увлекается велоспортом, психологией.

— Здравствуйте, Константин Юрьевич! Меня Дмитрий зовут. Скажите, пожалуйста, когда несчастные случаи происходят с детьми чаще всего?— К сожалению, несчастные случаи с детьми происходят в любое время года. В летний период участились сигналы о том, что ребенок выпал из окна многоэтажного дома или утонул в водоеме. Если говорить о причинах подобных несчастных случаев, то чаще всего это отсутствие надлежащего присмотра со стороны взрослых, игнорирование норм обеспечения безопасности своих детей. Я могу привести некоторые примеры. Все мы помним трагический случай в Балаклее, когда произошли взрывы на складах, и много взрывоопасных предметов оказалось разбросанными по территории населенного пункта. Один из жителей Балаклеи, отец малолетних детей, принес домой взрывоопасный предмет и начал его разбирать на территории своего домовладения. Произошла детонация, возгорание, и трехлетний ребенок, который находился рядом, сгорел практически заживо. По сути, отец сам поджег собственного ребенка. Или вот еще случай, который произошел в Первомайском районе. Мужчина проводил дома столярные работы, шлифовал поделки. В какой-то момент он отлучился буквально на пару минут, а электрический рубанок оставил без присмотра. Как следствие — его двухлетняя дочь лишилась двух пальцев. Это примеры того, как банальное невнимание к безопасности в быту может привести к трагедии. В некоторых случаях имеет место преступная халатность при выполнении родительских обязанностей. Например, в мае этого года на территории Шевченковского района Харькова женщина отдыхала с детьми в одном из развлекательных центров с бассейном. Она не следила за детьми, хотя окружающие делали ей замечания. В результате утонул трехлетний мальчик.— Добрый день, меня зовут Екатерина. Константин Юрьевич, какие рекомендации вы могли бы дать родителям, чтобы уберечь детей от беды?— Рекомендации такие: ежесекундное внимание к своим детям. Конечно, если ребятишки уже постарше, им можно рассказать об опасности, предупредить, чего делать нельзя. Но годовалому ребенку, к сожалению, невозможно объяснить, что вода или окно несет в себе опасность. Следующее — осмотрите свое жилье на наличие опасных элементов для ребенка и исключите доступ к ним детей. Вернемся опять-таки к москитным сеткам на окнах. Зачастую наличие сетки создает некую иллюзию безопасности. Родители легкомысленно полагают, что сетка может выдержать вес ребенка. А практика показывает, что веса в десять килограммов хватает, чтобы ребенок оказался за окном. Взрослые порой ставят около окна стулья, кресла, прочие предметы, что дает возможность малышу беспрепятственно влезть на подоконник.— Здравствуйте! Это Екатерина Андреевна звонит. Хотелось бы знать, как правоохранители пресекают случаи продажи алкогольных напитков детям?— В этом году таких фактов уже выявлено более тридцати. К сожалению, некоторые продавцы пренебрегают законом о запрете продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним, даже не интересуются их возрастом.— Исходя из выявленных фактов, дети какого возраста чаще всего покупают алкоголь и сигареты?— Чаще всего 16–17-летние — подростки, которые уже в какой-то степени самостоятельны и внешне выглядят довольно взрослыми. Они гуляют, проводят время в компаниях. Обычно это происходит в группах, когда подросткам хочется острых ощущений, и они посылают одного-двух человек в киоск или в магазин за выпивкой.— Какое наказание предусмотрено за продажу алкоголя или сигарет детям?— Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 510 до 1700 гривен непосредственно на продавца. Решение о наказании принимает административная комиссия по месту жительства правонарушителя. Далее следуют санкции в отношении владельца предприятия, где несовершеннолетний приобрел алкоголь, а именно штраф 6800 гривен и лишение лицензии на продажу алкогольных напитков и/или табачных изделий (в зависимости от проданного товара). Эта мера принимается по отношению к субъекту хозяйствования всегда. Законом это нарушение рассматривается как посягательство на здоровье детей.— А где чаще всего ловят продавцов, которые отпускают алкоголь детям?— Это могут быть и отдельно стоящие киоски, и большие супермаркеты — где факт зафиксирован, там и составляется материл. Также протокол может быть составлен по факту нахождения ребенка в лечебном заведении, куда его доставили в состоянии алкогольного отравления. В этом случае выясняется, где именно несовершеннолетнему продали алкоголь.— Это Марина Сергеевна. Здравствуйте! Мне интересно, каким образом вы выявляете недобросовестных продавцов. Сами они вряд ли признаются.— Мы проводим целевые рейды в местах размещения торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, где высока вероятность их посещения детьми. Особого внимания с нашей стороны заслуживают торговые объекты возле учебных заведений, развлекательных центров, детских площадок. Граждане могут сами пожаловаться, если заметят, что ребенку продали запрещенные товары. Можно позвонить на 102 и сообщить оператору о факте противозаконных действий. Есть также телефон горячей линии общественной организации, которая взаимодействует с сотрудниками полиции в вопросах обеспечения безопасности и благополучия детей, куда тоже можно позвонить и сообщить о вопиющих фактах:— Константин Юрьевич, добрый день! Нина Сергеевна на проводе. Меня волнует, есть ли среди харьковских школьников жертвы «синих китов».— Не так давно эта тема была весьма злободневной для Харькова, но сейчас мы взяли ситуацию под контроль. На сегодняшний день по Харьковскому региону зафиксировано девять суицидов, совершенных несовершеннолетними, и 20 умышленных самоповреждений. И ни один случай мы не связываем с группами смерти в Интернете, которые еще называют «синими китами». Мы проводили соцопрос совместно с Харьковским национальным университетом внутренних дел. Была разработана электронная анкета и распространена среди учеников школ, родителей, учителей, студентов и всех, кто заинтересован в борьбе с таким явлением, как «синие киты». Нами были опрошены 453 школьника, и 427 из них на момент анкетирования знали о существования подобных сайтов. Двое получили СМС с приглашением стать «синим китом», пятерым пришло приглашение в социальных сетях, 17 узнали сами из различных источников, 31 ребенок видел видео в Ютубе, 95 получили репост в социальных сетях, 127 рассказали об этом опасном явлении родители и знакомые. Что интересно, 138 детей почерпнули информацию о «синих китах» из средств массовой информации. Больше ста человек из тех, кто прошел анкетирование, участвовали в таких группах смерти. Детям, которые регистрировались в подобных группах, приходили сообщения с указанием о дальнейших действиях, а если они их не выполняли, то начинались угрозы в сторону самих детей или их родителей. К счастью, никто из участников не шел дальше и не выполнял указаний. После беседы с ними стало ясно, что все они вступали в группы из интереса.— Здравствуйте, Константин Юрьевич. Я Александра. Как вы считаете, что толкает детей на преступления?— Дети нарушают закон по нескольким причинам. Самые распространенные — это отсутствие положительного примера для подражания, особенно если подростку на жизненном пути попадается отрицательно сильный лидер. Кроме этого, плохие отношения в семье, отсутствие контроля над поведением ребенка, снижение духовных ценностей. На психику детей могут влиять негативные явления в обществе. Если ребенок наблюдает в своем окружении насилие, безнравственность, он может принять для себя эту модель поведения. Важно заметить, что здесь отрицательную роль играют телевидение и интернет. Это и сцены жестокого поведения в фильмах, где есть сцены насилия, и интернет-игры, в которых нужно кого-то «убить», чтобы получить баллы. Эти игры направлены не на созидание, а на разрушение. Но, конечно же, нельзя все списывать на телевидение. Главная причина, по которой дети совершают преступление, — это отсутствие воспитания. Родители заняты своими делами, а дети в это время находятся под влиянием негативных примеров.— Правда ли, что чаще всего идут по наклонной дети из неблагополучных семей?— Нет, это мнение ошибочное. Дети из так называемых неблагополучных семей, конечно же, часто становятся малолетними нарушителями, но есть множество случаев, когда у ребенка непутевые родители — пьют, не работают, — а у него существуют четкие моральные устои, и он пытается учиться и даже заработать себе на пропитание самостоятельно. Есть у нас хороший пример — 16-летний мальчик находится в одном из социально-реабилитационных центров. Мать практически отказалась от него, а он хочет получить образование, хочет работать, несмотря на трудности, с которыми столкнула его жизнь. А есть семьи, где ребенку дают все, он ни в чем не нуждается, а в определенном возрасте его вдруг тянет на какие-то приключения. И не видя положительных примеров, он идет на поводу у агрессивного общества, с проявлениями которого, к сожалению, сталкивается каждый.— На какие преступления чаще всего идут несовершеннолетние?— 60% правонарушений, совершенных детьми, — это, конечно, корыстные преступления – кражи. Крайне редко это проникновение в жилье или угон автомобиля. В основном берут, как говорится, то, что плохо лежит, — телефоны и прочие гаджеты. В сельской местности могут быть кражи путем проникновения в частные домовладения — например, дачные участки, которые хозяева не посещают зимой. Бывают случаи краж с применением насильственных действий в отношении других людей. Случаи хранения наркотических средств единичны.— Здравствуйте, Константин Юрьевич. Меня зовут Светлана. Как уберечь ребенка от плохой компании?— Тут можно дать один совет — установить доверительные и дружеские отношения между родителями и детьми. Информируйте ребенка о том, что происходит в жизни. Если родитель смотрит на свое чадо с позиции «я взрослый, а ты ребенок и должен мне подчиняться», ни о каком доверии речь идти не может. Родители должны относиться к детям как к равным, но при этом не переходить ту тонкую грань, где начинается вседозволенность. Попытайтесь воспитать в своем ребенке позитивное отношение к жизни, с высокими моральными устоями, но не в приказном порядке и не через наказание, а в дружеском разговоре.— Добрый день! Меня зовут Михаил Александрович. Константин Юрьевич, на что нужно обращать внимание, чтобы не допустить наркомании у ребенка?— Употребление детьми наркотиков — это чаще всего влияние «плохой» компании, в которой лидируют ранее судимые лица или люди, которые ведут аморальный образ жизни. Если ребенок попал в такую компанию, и при этом нет взаимопонимания с родителями, то не исключено, что там будут присутствовать наркотики. Поэтому родителям нужно проявлять внимание к ребенку с самого раннего возраста, всегда знать, чем он увлекается. Приведу в пример своего напарника Юрия Михайловича. У него дочь уже взрослая, но когда она еще была маленькой и играла в куклы, он всегда знал, какими куклами она играет и даже как их зовут. Между тем работа у него напряженная, связанная с круглосуточными поисками детей, пропавших без вести. Дома он практически не бывал, тем не менее всегда находил время для своей дочери. Нужно просто прийти домой и хотя бы несколько минут уделить общению с ребенком.— А если ребенок уже начал дружить с дурной компанией, как его спасти от плохого влияния?— В этой ситуации главное — не давить, не заставлять, не кричать и ни в коем случае не применять силу. Ребенку необходим положительный пример. Нужно показывать, что есть хорошего в жизни, прививать любовь к спорту, книгам, путешествиям, семье. Не оставляйте ему времени на плохую компанию. Если ребенку 12–13 лет — тут одни методы, а если уже 17, конечно, все сложнее, потому что многие моменты упущены.— Здравствуйте, меня зовут Ирина Сергеевна. Много ли детей числятся пропавшими безвести?— На сегодняшний день полицией Харьковской области разыскиваются двое несовершеннолетних. Есть информация, что они находятся у родственников в соседнем государстве, и пока мы не можем их вернуть. Но они все равно числятся в розыске. Там они у бабушки, а на семейные отношения мы повлиять не можем. За этот год поступило 159 заявлений о пропаже детей, 118 сотрудники полиции нашли в первые сутки после пропажи. Остальные также найдены и переданы родителям. Дети уходят из дома сами — поссорились с родителями или не хочется идти в школу. Есть случаи, когда 16–17-летние подростки уходят из дома по причине влюбленности. Не исключены случаи наличия у детей такого психического отклонения как дромомания — патологического влечения к бродяжничеству, перемене мест. Заявления от родителей мы принимаем сразу, независимо от причины.— Часто ли встречаются случаи насилия в семье по отношению к ребенку — от одного или обоих родителей?— Такие случаи есть, и я советую детям, столкнувшимся с насилием в семье, обращаться в полицию. Кроме того, у нас создан городской шелтер — центр временного укрытия, куда ребенок или женщина с ребенком, которые страдают от насилия, могут приехать и пожить некоторое время. Его адрес и телефон держатся в секрете с целью обеспечения безопасности жертв насилия. Оформление в шелтер осуществляется районными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи. Чтобы получить направление, достаточно сообщить о своем желании участковому офицеру полиции либо сотруднику ювенальной превенции.