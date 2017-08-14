Йогурт поможет избавиться от депрессии 14 августа 2017 г. источник 0 0

Два исследования показывают, что употребление йогурта может быть связано с уменьшением симптомов депрессии.

Депрессия является распространенным психическим расстройством. В глобальном масштабе более 300 миллионов людей всех возрастов страдают от депрессии. Это огромная проблема общественного здравоохранения. Кроме того, лечение депрессии связано с рядом побочных эффектов.



В сложившихся условиях результаты исследования ученых из испанского Университета Наварры являются особенно интересными.



В проекте SUN приняли участие в общей сложности 14 539 мужчин и женщин (средний возраст 37 лет), изначально не страдавшие от депрессии. Авторы исследования следили за потреблением йогурта и регистрировали каждый случай возникновения депрессии в течение 9 лет.



Результаты показали, что высокий уровень потребления йогурта из цельного молока связан с более низким риском (-22%) развития депрессии у женщин.



Планируются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему ассоциация йогурт-депрессия зависит от содержания жира в йогурте.



Во втором исследовании ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии, США, обнаружили, что пробиотические бактерии (лактобактерии), содержащиеся в натуральном йогурте, снимают симптомы депрессии у мышей. Исследователи пришли к выводу, что количество лактобактерий в кишечники влияет на настроение – чем их больше, тем ниже в крови уровень так называемого «гормона несчастья» - кинуренина.