Украина экспортировала рекордный объем муки 14 августа 2017 г. источник 0 0

Украина по итогам 2016/17 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) поставила на внешние рынки рекордный объем муки - 407,6 тысячи тонн, что на 18,4% больше предыдущего максимума в 2015/16 маркетинговом году.

Как сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", в июне 2017 года Украина экспортировала 41,4 тысячи тонн муки – на 44% больше, чем было в тот же период прошлого года.



"Основным рынком сбыта украинской муки в завершившемся сезоне оставался Китай с долей рынка в 20%. По большинству рынков сбыта украинские экспортеры значительно нарастили поставки муки - в Анголу, Сомали, ОАЭ, Ливан", - говорится в сообщении.



Кроме того, экспорт муки в Палестину вырос на 38%, в ЕС – на 52%, в Грузию – на 69%