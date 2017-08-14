Экономика

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Украина экспортировала рекордный объем муки

Украина экспортировала рекордный объем муки
Украина по итогам 2016/17 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) поставила на внешние рынки рекордный объем муки - 407,6 тысячи тонн, что на 18,4% больше предыдущего максимума в 2015/16 маркетинговом году.
Как сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", в июне 2017 года Украина экспортировала 41,4 тысячи тонн муки – на 44% больше, чем было в тот же период прошлого года.

"Основным рынком сбыта украинской муки в завершившемся сезоне оставался Китай с долей рынка в 20%. По большинству рынков сбыта украинские экспортеры значительно нарастили поставки муки - в Анголу, Сомали, ОАЭ, Ливан", - говорится в сообщении.

Кроме того, экспорт муки в Палестину вырос на 38%, в ЕС – на 52%, в Грузию – на 69%

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