Фельдман Экопарк посетил министр экологии Израиля Зеэв Элькин 14 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

14 августа Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк посетил министр экологии Израиля Зеэв Элькин. Гость успел ознакомился со всей экспозиционной частью зоопарка, а также его обновленными площадками и вольерами.



– Я был здесь год назад, во время своего предыдущего официального визита в Украину, и тогда уже был потрясен этим замечательным проектом. Но нужно сказать , что за этот год Экопарк очень изменился – появились новые вольеры. Такие темпы роста я не видел даже в израильских зоопарках, – отметил господин Элькин. – Экопарк не только интересен как зоопарк, который работает и выравнивается по европейским стандартам. Приятно удивляет также использование парка, как образовательного комплекса. Я вижу, как много работы с детьми ведется, появляется изобилие разного рода проектов – это очень интересно, здорово. Это некое новое слово в сравнении с тем, что мы привыкли обычно видеть здесь в Украине, в зоопарках.



Также в ходе встречи стороны успели обозначить планы на будущее сотрудничество - в Фельдман Экопарк хотят возвести обезьяний питомник, который станет домом для спасённых израильских приматов.



– Мы сейчас решаем проблему распределения по миру 1200 обезьян, которые в своё время росли в Израиле для опытов, но израильский закон изменился и мы не разрешаем сейчас продавать животных для медицинских исследований. Возник вопрос, что с ними делать и одна из идей, которая обсуждается сейчас – это распространение их по международным зоопаркам, – сказал Зеэв Элькин.



Фельдман Экопарк проявил инициативу разместить у себя одну из групп приматов и прокоординировать на территории Украины сотрудничество с другими зоопарками.



Напомним, что Фельдман Экопарк и Иерусалимский Библейский зоопарк ведёт активный обмен животными с 2015 года. Первыми животными, переданными коллегам заграницу, стали речные выдры. Тогда главный ветеринарный врач и директор по зоологической части Иерусалимского Библейского зоопарка доктор Нили Авни-Маген отметила, что сотрудничество с Экопарком дало большие шансы на эффективное размножение речных выдр и рост их популяции, которые являются задачей государственной важности.