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Фельдман Экопарк посетил министр экологии Израиля Зеэв Элькин

Фельдман Экопарк посетил министр экологии Израиля Зеэв Элькин
14 августа Региональный ландшафтный парк Фельдман Экопарк посетил министр экологии Израиля Зеэв Элькин. Гость успел ознакомился со всей экспозиционной частью зоопарка, а также его обновленными площадками и вольерами.
– Я был здесь год назад, во время своего предыдущего официального визита в Украину, и тогда уже был потрясен этим замечательным проектом. Но нужно сказать , что за этот год Экопарк очень изменился – появились новые вольеры. Такие темпы роста я не видел даже в израильских зоопарках, – отметил господин Элькин. – Экопарк не только интересен как зоопарк, который работает и выравнивается по европейским стандартам. Приятно удивляет также использование парка, как образовательного комплекса. Я вижу, как много работы с детьми ведется, появляется изобилие разного рода проектов – это очень интересно, здорово. Это некое новое слово в сравнении с тем, что мы привыкли обычно видеть здесь в Украине, в зоопарках.

Также в ходе встречи стороны успели обозначить планы на будущее сотрудничество - в Фельдман Экопарк хотят возвести обезьяний питомник, который станет домом для спасённых израильских приматов.

– Мы сейчас решаем проблему распределения по миру 1200 обезьян, которые в своё время росли в Израиле для опытов, но израильский закон изменился и мы не разрешаем сейчас продавать животных для медицинских исследований. Возник вопрос, что с ними делать и одна из идей, которая обсуждается сейчас – это распространение их по международным зоопаркам, – сказал Зеэв Элькин.

Фельдман Экопарк проявил инициативу разместить у себя одну из групп приматов и прокоординировать на территории Украины сотрудничество с другими зоопарками.

Напомним, что Фельдман Экопарк и Иерусалимский Библейский зоопарк ведёт активный обмен животными с 2015 года. Первыми животными, переданными коллегам заграницу, стали речные выдры. Тогда главный ветеринарный врач и директор по зоологической части Иерусалимского Библейского зоопарка доктор Нили Авни-Маген отметила, что сотрудничество с Экопарком дало большие шансы на эффективное размножение речных выдр и рост их популяции, которые являются задачей государственной важности.

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