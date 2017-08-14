Происшествия

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В Харьковской области двое арестованных сбежали из-под стражи

В Харьковской области двое арестованных сбежали из-под стражи
Одного из разыскиваемых через несколько часов полицейские задержали по горячим следам, поиски второго продолжаются.
Происшествие случилось 11 августа около 15.00 в городе Краснограде. Мужчины находились в изоляторе временного содержания и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки – отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки – за совершение кражи.

В тот же день около 21.00 сотрудники сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения зыскных мероприятий задержали 28-летнего беглеца в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

Поиски второго сбежавшего продолжаются. Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой помочь установить его местонахождение.

Приметы разыскиваемого мужчины: худощавый, рост 165 см, русые волосы, голубые глаза. Особые приметы – многочисленные татуировки по всему телу.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в Красноградский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: (05744) 7-82-91, (дежурная часть), 095-566-31-12 (уголовная полиция).

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