В Харьковской области двое арестованных сбежали из-под стражи 14 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

Одного из разыскиваемых через несколько часов полицейские задержали по горячим следам, поиски второго продолжаются.

Происшествие случилось 11 августа около 15.00 в городе Краснограде. Мужчины находились в изоляторе временного содержания и сбежали с территории режимного объекта во время прогулки – отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки – за совершение кражи.



В тот же день около 21.00 сотрудники сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения зыскных мероприятий задержали 28-летнего беглеца в пгт Зачепиловка вблизи железнодорожного вокзала. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.



Поиски второго сбежавшего продолжаются. Полиция обращается ко всем гражданам с просьбой помочь установить его местонахождение.



Приметы разыскиваемого мужчины: худощавый, рост 165 см, русые волосы, голубые глаза. Особые приметы – многочисленные татуировки по всему телу.



Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в Красноградский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: (05744) 7-82-91, (дежурная часть), 095-566-31-12 (уголовная полиция).