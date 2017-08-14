Экономика

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Сколько будут получать пенсионеры в 2028 году

Сколько будут получать пенсионеры в 2028 году
Через десять лет новые пенсионеры в Украине будут получать в среднем 6040 грн в месяц.
Такой показатель заложен в прогнозных расчетах Минсоцполитики, подготовленных на основе макропрогноза Министерства экономического развития и торговли, сообщает «Экономическая правда».

Прогноз среднего размера пенсии сделан с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство.

Предполагается, что после принятия законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614) средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти и в 2018 году составит 2 454 грн, в 2019-м – 2 668 грн, в 2020-м – 3 048 грн.

В то же время показатель среднего размера пенсии уже существующих пенсионеров будет ниже, и в 2028 году составит 4 184 грн.

В следующем году он прогнозируется на уровне 2 117 грн, в 2019-м – 2 188 грн, в 2020-м – 2 284 грн.

Напомним, Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.

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