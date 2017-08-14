На Харьковщине впервые проходит финальный этап «Джури» 14 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Торжественное открытие III Всеукраинского этапа военно-патриотической игры «Джура-2017: Слобідська Січ» состоялось 14 августа у памятника Тарасу Шевченко.

В патриотических соревнованиях, которые продлятся до 24 августа, примут участие 26 команд из разных уголков Украины. Всего в Харьковскую область прибыли более 200 участников игры.



– Вы – победители областных туров – достойны звания «джур». Вы, украинские патриоты – достойные продолжатели казацкой славы. Желаю вам получить наилучшие впечатления от знакомства со Слобожанщиной, новые знания и найти много друзей. Слава Украине!, – пожелал участникам соревнований заместитель директора Департамента науки и образования, начальник Управления образования и науки ХОГА Владимир Игнатьев.



Также участникам III этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура») зачитали приветствие от министра Лилии Гриневич.



«Джура» – так в казацкие времена называли юношей, которые готовили себя к защите родной земли. Посредством казацкого обучения, овладев военным искусством, джуры становились казаками – достойными защитниками чести и свободы украинского народа.



Организаторы напомнили, что в прошлом году ІІІ (Всеукраинский) этап игры «Джура- 2016: Хаджибейська Січ» состоялся в Одесской области. По традиции символ игры одесситы передали харьковчанам. Как представитель команды-хозяина принял символ всеукраинской игры «Джура» роевой роя «Безстрашні мурахи» Нововодолажского района Харьковской области Алексей Кулик.



Председатель Харьковского областного общественного штаба игры «Сокол» («Джура») Виталий Янов считает, что Харьковщина достойно проведет финальный этап игры. Он отметил, что игра – это не только соревнование, но и действующая система национально-патриотического воспитания, благодаря которой дети из разных уголков страны знакомятся с историей Украины.



Сейчас дети будут проводить игру на базе Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (с. Ватутино Нововодолажского района Харьковской области).



Команды-рои будут соревноваться в меткости стрельбы, строевой подготовке, оказании медицинской помощи и тому подобное. Кроме того, состоятся квесты на знание истории Украины, с посещением «ЛандауЦентра», экопарка, и осуществить поход к памятнику Ивану Сирко в Мерефе. Программа расписана до минуты, поэтому лишнего времени у детей не будет, – поделился Виталий Янов.



В ходе открытия харьковского этапа соревнований молодых патриотов благословил архиепископ Харьковский и Полтавский владыка Игорь. Он поздравил верующих с праздником Маковея и пожелал участникам честных побед в жизни.



– Я желаю всем вам, чтобы вы умели говорить «нет» лжи. Шевченко, возле памятника которого мы стоим, в последние дни своей жизни гордился тем, что он, не лукавя, прошел свой жизненный путь. Пусть и у вас не будет «зерна неправды за собой», а твердая воля помогает достичь побед, – обратился к молодым людям архиепископ.