В Харькове объявлен карантин 15 августа 2017 г. Вечерний Харьков 1 0

У домашнего кота в Основянском районе Харькова выявлено бешенство.

Несколько дней назад хозяева частного жилого дома по улице Большой Жихарьской обнаружили у своего 5-месячного кота сильное слюнотечение и светобоязнь. Дочь хозяйки пыталась оказать помощь животному собственными силами, в результате чего кот нанес ей травму. В ночь с 11 на 12 августа животное умерло. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.



Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харькове, установлены карантинные ограничения на территории Основянского района, ограниченной переулком Маршака, улицей Маршака, улицей Томской, улицей Киквидзе, улицей Нечуй-Левицкого. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовую вакцинацию домашних животных против бешенства, сообщили в управлении Госпродпотребслужбы Харькова.