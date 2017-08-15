Харьков

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В Харькове объявлен карантин

В Харькове объявлен карантин
У домашнего кота в Основянском районе Харькова выявлено бешенство.
Несколько дней назад хозяева частного жилого дома по улице Большой Жихарьской обнаружили у своего 5-месячного кота сильное слюнотечение и светобоязнь. Дочь хозяйки пыталась оказать помощь животному собственными силами, в результате чего кот нанес ей травму. В ночь с 11 на 12 августа животное умерло. Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством.

Согласно распоряжению главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Харькове, установлены карантинные ограничения на территории Основянского района, ограниченной переулком Маршака, улицей Маршака, улицей Томской, улицей Киквидзе, улицей Нечуй-Левицкого. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят подворовую вакцинацию домашних животных против бешенства, сообщили в управлении Госпродпотребслужбы Харькова.

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