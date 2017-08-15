Экономика

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В Дергачах строится комплекс по переработке мусора

В Дергачах строится комплекс по переработке мусора
В Дергачах строится комплекс по переработке мусора Многофункциональный комплекс по переработке твердых бытовых отходов в Дергачах станет примером безотходного производства и одним из лучших в Европе, считают представители фирмы-подрядчика.
По словам представителя польской фирмы-подрядчика Кшиштофа Хородецки, на одной территории будут располагаться полигон и цех, где будут сортировать мусор по видам отходов — пластик, бумага, металл, сырье, и цех, в котором будут вырабатывать биогаз, а потом перерабатывать его на электроэнергию, тепло и органическое удобрение, сообщает пресс-служба горсовета.

— Это будет полностью безотходное производство, — обещает представитель польской компании. — Все, что будет взято в производство, станет полезным ресурсом. 

Кшиштоф Хородецки отметил, что органика — это самая большая проблема комплексов по переработке ТБО во всех странах.

— Мы собираемся перерабатывать отходы, которые будут сортировать на линии, и отходы, которые станем собирать в городе на предприятиях. Это все сегодня сбрасывается в канализацию, а на нашем комплексе начнет перерабатываться на биогаз, — отмечает  Кшиштоф Хородецки.

По его словам, теплом, которое будет вырабатываться на комплексе, можно будет отапливать помещения, а переработанное органическое удобрение использовать в сельском хозяйстве, для озеленения города. Комплексов таких масштабов, которые работают по современным технологиям высокого уровня, в Украине еще не строили.

— Есть прозрачная концепция. Мы не говорим: так или так, вопрос только в деталях. Это будет один из лучших проектов в Европе. Обычно Европа строит свои проекты постепенно, сначала один кусочек, потом второй. У вас за счет усилий мэрии, Мирового банка, вашего правительства этот проект идет «под ключ», где построят сразу все нужные цеха. На следующие 20–30 лет в вашем городе можно будет забыть о проблеме мусора, - считает Кшиштоф Хородецки.

Он подчеркнул, что концепция строительства комплекса предполагает его заработок. За счет продажи электроэнергии он сможет получать дополнительные средства на выплату кредита, эксплуатацию комплекса и не устанавливать, как в других странах, высокую стоимость вывоза мусора.

По плану инвестиционного проекта многофункциональный комплекс по переработке бытовых отходов будет размещен на месте действующего полигона в Дергачах. Он предусматривает рекультивацию всей площади, строительство сортировочных и перерабатывающих цехов и выработку альтернативной энергии. Планируется, что строительство многофункционального комплекса будет окончено через 2,5 года.

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