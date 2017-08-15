Общество

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Военные просят волонтеров не покупать непроверенный транспорт

Военные просят волонтеров не покупать непроверенный транспорт
Военные просят волонтеров не покупать непроверенный транспорт Машина для вывоза раненых, которую военные медики 17-го батальона вместе с волонтерами собирались отправить на передовую в середине августа, оказалась совершенно не пригодной для использования в тяжелых условиях.
Продавец, который хорошо знал, для кого и для каких задач нужна машина, продал волонтерам совершенно не пригодную для использования машину. А когда те обратились с требованием вернуть деньги и забрать машину обратно, обвинил их в том, якобы машину поломали по дороге, сообщает PR-агентство Bagels&Letters.

— Никогда не отправляйте машину на передовую, пока полностью ее не осмотрите, – говорит рядовой Андрей Таубе, бывший волонтер группы Help Army. – И, пожалуйста, не верьте продавцам на слово. Если вы не разбираетесь в технике – найдите того, кто разбирается, найдите СТО с хорошей репутацией. Плохая техника – это большая угроза для военных операций.

Андрей рассказывает, подразделению давно был нужен внедорожник для эвакуации раненых, поскольку позиции находятся в полях. Помочь решил давний товарищ военного, настоятель одного из украинских римо-католических храмов отец Виталий. Условие было такое, чтобы машина была честно оформлена, со всеми документами. Андрей нашел по объявлению машину на Закарпатье в селе Грушовое Тячевского района. Созвонился с владельцем, объяснил, для чего машина, расспросил о деталях. Владелец прислал фото машины и заверил, что с авто все в порядке. Даже бросил на карточку 50 долларов «на солярку». Обошлась машина в 5200 долларов.

Отец Виталий сам поехал за автомобилем, купил его по доверенности, перегнал в Харьков, оставил машину на волонтерском СТО и вернулся домой.

— Как они на этом барахле доехали из Тячева, не знаю. Мы должны были отправлять ее на передок в тот же день, но, к счастью, у нас оказалось еще немного времени и мы решили провести нормальную техническую проверку, – говорит Андрей Таубе. – Честно говоря, иначе как металлоломом машину назвать нельзя. Рама разорвана, ремонтировать смысла нет. Оба карданных вала требуют замены, дно кузова в местах соединения с рамой требует серьезной сварки. Также необходима замена шаровых, пыльников, рулевой трапеции, ремонт или замена рулевой колонки и рейки, сайлентблоков рычагов, всех четырех тормозных направляющих. Турбина не работает, давления в двигателе нет, воет репродуктор переднего моста. Бак сгнил, при полной заправке солярка выливается. Ну и напоследок, номер рамы тоже сгнил, не видно четырех цифр и двух букв. Это означает, что машину невозможно поставить на баланс в подразделении или официально переформить.

Сейчас машину военные перегоняют обратно в надежде на то, что у владельца проснется совесть и он вернет деньги. Заправляли машину снова за счет волонтеров.

— Не спешите с покупкой, – говорит Андрей. – Проверяйте номера кузова, рамы и вообще их наличие. Осматривайте машину в тылу. Это сэкономит много сил и средств всем.

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