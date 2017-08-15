В Харькове подростки забили прохожего до смерти 15 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

Двое подростков 14 и 16 лет избили до смерти мужчину в парке Победы на Салтовке. 11 августа им было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Информация о том, что в больницу из парка в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами был доставлен 50-летний мужчина, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции 18 июня, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. По словам пострадавшего, повреждения он получил самостоятельно – упал и ударился. Через четыре дня от полученных травм мужчина скончался. Характер повреждений указывал на то, что мужчину крайне жестоко избили.



Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и начато следствие. В результате разыскных мероприятий полиция установила личности двоих подростков. По их собственным свидетельствам, в тот день, гуляя в парке Победы, они встретили ранее неизвестного пожилого мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал предлагать им закурить и поднес окурок к лицу одного из подростков. После чего молодые люди начали его бить и остановились, когда он потерял сознание.



За совершение преступления подросткам грозит до десяти лет лишения свободы.