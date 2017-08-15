Харьковское предприятие поставляло медикаменты в ОРДЛО 15 августа 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли на Харьковщине нелегальный канал поставок медикаментов на временно оккупированные террористами территории Донбасса.

Правоохранители установили, что один из организаторов канала, житель Киевщины, привлек к сделке в качестве оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области, сообщили в пресс-центре СБ Украины. Приобретенные медикаменты злоумышленник перевозил в обустроенное складское помещение в одном из населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения, а затем лично переправлял лекарства на временно не подконтрольные Украине территории.



Во время досудебного расследования сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики и управления СБУ в Харьковской области задокументировали, что в так называемых ДНР и ЛНР медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, которые зарегистрированы в псевдореспубликах и регулярно платят «налоги» террористам.



Правоохранители задержали злоумышленника во время попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).



Продолжается досудебное следствие.