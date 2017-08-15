Харьковский боксер не успел искупаться в лучах славы: видео

На чемпионате Европы по боксу, который прошел в конце июня в Харькове, украинская сборная заняла первое место в медальном зачете.

Для Украины и для Харькова это историческое событие. В Украине чемпионат по боксу проходит впервые, и очень хорошо, что Харьков взял на себя эту ответственность и отлично справился с задачей. Это было особенно важно для украинской сборной по боксу, так как сейчас начинается олимпийский цикл, и чемпионат Европы проводили с прицелом на Олимпийские игры в Токио. Все видели, как хорошо выступила наша сборная по боксу. Харьков и Харьковская область в целом сделали все возможное, чтобы спортсмены и болельщики, которые прибыли в наш город, чувствовали себя как дома. Тот факт, что город справился с заданием на все 100%, был отмечен на Международной конференции Федерации бокса. Говорилось, что чемпионат стал одним из лучших за всю историю проведения соревнований.Да, мне это помогло. Хотя многие считают, что соревноваться дома — очень сложно. Однако я чувствовал колоссальную поддержку родного города, друзей и родных. Хотя это и большая ответственность — дома хочется показать лучший результат. Думаю, что я справился. Большое спасибо за поддержку всей Украине!: Результаты очень хорошие. Первое командное место. Кроме этого, у нас три золота — у Юрия Шестака, Александра Хижняка и Виктора Выхриста, а также одно серебро (у Николая Буценко) и две бронзы (у Дмитрия Замотаева и Евгения Барабанова). На этом чемпионате мы установили рекорд -- впервые в истории украинского бокса мы завоевали шесть медалей на европейских играх. И тот факт, что мы выступали дома, я думаю, сыграл важную роль.Я верил в себя, конечно. Очень надеялся, что стану чемпионом, стремился к этому. Это очень большая работа — много тренировок, физическая и эмоциональная подготовка. И я это сделал.Моя история очень простая. В бокс я попал благодаря другу. Он предложил записаться вместе с ним в секцию бокса. Я долго отказывался, но потом сходил разок ради интереса, и мне понравилось. В итоге спустя месяц друг бросил занятия, а я остался и стал серьезно заниматься этим видом спорта. Когда я пришел, мне было 12 лет. Сейчас мне 24, и я собираюсь продолжать спортивную карьеру.Мой первый тренер — Владимир Близнюк. Он меня мотивировал, спасибо ему большое. Сейчас я тренируюсь у Валерия Даниленко, и этим двум тренерам я очень благодарен за все. Скажу больше, на определенном этапе тренеры в некотором смысле заменили мне и отца, и семью в целом, потому что я постоянно был на тренировках, рос в зале. Наставники помогали мне не только в спорте, но и в целом в жизни.Да. Вы знаете, я со своим сыном столько времени не провожу. Он у меня тоже тренер. И вот мы разговаривали с ним недавно, и я ему говорю: «Да ты же вырос без меня. Я все свое время провожу со своими учениками». Если быть более точным — с Юрием мы вместе десять месяцев в году — на сборах, тренировках, соревнованиях. Работаем с ним уже шесть лет, и все поездки — по Украине или за рубеж — всегда вместе. Тренеру и ученику очень важно найти взаимопонимание, и у нас оно есть.В первую очередь это моя семья — спасибо большое за понимание и терпение. Конечно же, это мои друзья, мои болельщики, которые приходят на соревнования — всем им я очень благодарен.Несомненно, французский боксер Софьен Умиха — серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, очень умный и хитрый соперник. А хитрость в нашем виде спорта очень важна, поскольку ты должен угадывать, предсказывать следующий ход соперника и в то же время пытаться его обмануть, запутать. Это был очень тяжелый бой за выход в полуфинал — по сути, за медаль.Ну, может, в первую неделю чувствовал повышенное внимание к моей персоне, а потом все — погнали дальше работать, тренироваться, нет времени для славы.У него нет времени, если бы дали немного отдохнуть, насладиться победой, а так сразу после чемпионата Европы поехали на сборы, где провели более 20 дней. Сейчас вернулись, грубо говоря, поменять вещи, и уезжаем на чемпионат мира в Гамбург (19-й чемпионат мира по боксу среди любителей пройдет с 22 по 30 сентября. —). Такая жизнь — радоваться победе некогда, надо лететь за новыми. Хотим взять медаль для своей страны, но прогнозы делать не будем, это дело неблагодарное. Любая деталь имеет значение, можно сойти с дистанции, не выйдя на ринг. Опять же — могут быть серьезные рассечения. Например, как в бою с французом — оба получили большие рассечения, но Юрий смог продолжить бой и после этого провел еще два боя. Спасибо большое нашему врачу Юрию Дегтяреву, который смог реанимировать Юрия в бою с французом. Дегтярев работал еще с Кличко, он много лет работает в сборной.Я всегда ему говорю: чем больше сделаешь в зале, тем сильнее будешь на соревнованиях. Чем больше он тренируется, тем он сильнее. Поэтому какие бы слова я ни говорил, от этого он сильнее не станет — только тренировки и работа над собой приведут к победе. У нас тренировки длятся по четыре часа. После таких нагрузок выйти на ринг и девять минут побоксировать уже не составляет труда.Я не верю в приметы. Самое главное — хорошо поесть и выспаться перед боем.Я перед боем брился. Многие говорят, что нельзя, а я брился. Если мы верим Господу Богу, мы не должны верить в неправильно стоящую чашку или упавшую ложку. Не надо сомневаться. Если бы Юра не верил, что станет чемпионом, то и спортом не занимался бы.Думаю, что сейчас самые популярные виды спорта в стране — футбол и бокс. За последнее время у нас появились чемпионы -- сейчас это Василий Ломаченко, Александр Усик. И мы получаем поддержку на разных уровнях. Вся наша сборная была приятно удивлена, увидев на трибунах во время соревнований губернатора и мэра. У нас есть база для тренировок, нам помогают с поездками на соревнования и на сборы. Когда я начинал работать тренером, у нас были большие проблемы с деньгами — не могли оплатить ни дорогу, ни питание спортсменов. Сейчас все гораздо лучше, мы получили финансовую поддержку.Конечно. Это только в Советском Союзе спортсмены работали еще где-то на заводе, а сейчас все по-другому. Спортсмен состоит на ставке в министерстве, получает какие-то деньги в федерации. На жизнь хватает.Конечно, хочется зарабатывать больше, но сегодня хватает, чтобы содержать семью. Я женат.Пока предложений не было.Предложений, подобных тому, что получил Александр Усик по рекламе МТС, не было. В любительском боксе вообще не бывает таких предложений. Это в Америке после победы спортсмена сразу берут в оборот рекламисты. У нас еще уровень не тот.Конечно, есть определенные правила. И даже с человеческой точки зрения, конечно, надо проинформировать людей, которые помогают.Я назову некоторые цифры. В 2011 году мы стали чемпионами мира в командном зачете, у нас было четыре чемпиона. В 2012 году мы выиграли Олимпийские игры. Потом прошла смена поколений, ушли такие сильные ребята, как Ломаченко, Усик и т.д. — ушли в профессиональный бокс, и долгое время им не было замены. И только в 2016 году снова пришли сильные ребята. И я надеюсь, что к 2020 году мы хорошо подготовимся к олимпиаде в Токио. После чемпионата Европы мы считаемся лучшими на континенте. Вот теперь чемпионат мира покажет расстановку сил в мире.Моя страна обеспечивает меня как спортсмена всем необходимым, и я не собираюсь никуда уезжать. До Олимпиады — так точно. Мне дают одежду, оплачивают проживание в хороших гостиницах, платят заработную плату, поэтому я буду выступать за свою страну.У меня было много предложений от команд других стран еще после Олимпиады 2012 года. Но я остался. Я тогда работал со звездной командой, как мы ее тогда называли. Мне предлагали намного лучше условия, но я посоветовался с семьей и решил, что буду трудиться на благо украинского спорта. Были предложения и совсем недавно, буквально перед чемпионатом Европы. Но я не представляю, как я буду тренировать другую команду и как мой зарубежный подопечный будет боксировать против Юры например. У футболистов все проще — купил-продал, а я так не могу. Конечно, никто не говорит, что мы здесь все святые, просто в Украине нам создали условия для работы, а если действительно нечем будет кормить семью, тогда уже буду рассматривать другие предложения.