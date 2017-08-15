Иран поставил оружие в РФ вопреки санкциям ООН – СМИ 15 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Иран поставил компоненты тяжелого вооружения в Россию несмотря на санкции Совета безопасности ООН, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Издание отмечает, что вооружение Ирана попало в Россию через Сирию: в июне два иранских самолета приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии, где находится российская авиация. На самолетах доставили компоненты тяжелого вооружения для их дальнейшей транспортировки в Россию.



После этого их перевезли на грузовиках в порт Тартус на Средиземном море, а оттуда иранское оружие российский корабль Спарта III доставил в Новороссийск.



«Таким образом, Россия и Иран нарушили резолюцию № 2231, одобренную Советом безопасности ООН в 2015 году», – говорится в сообщении.



Журналисты издания называют поставку вооружения через Сирию новым контрабандным маршрутом, который может сблизить Россию и Иран.