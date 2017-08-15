В Харькове два автобуса изменят маршруты

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры
, это связано с реконструкцией пр. Московского.
На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка через прилегающие перекрестки:
- пр. Московский - ул. Энергетическая;
- пр. Московский - ул. Василия Мельникова.
Также до 17 августа изменят маршрут автобусы №18э и 102э:
автобус №18э:
изменит конечную остановку и будет разворачиваться на кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко;
автобус №102э
(при движении в сторону Основы): пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - бул. Юрьева - пр. Петра Григоренко и далее по маршруту.
Кроме того, движение транспорта через разделительную полосу на пр. Московском, в районе полиграфкомбината, будет запрещено до 22:00 21 августа.
Ранее планировалось открыть там движение 14 августа. Напомним, сейчас движение транспорта из-за закрытого участка дороги осуществляется через прилегающие перекрестки:
- пр. Московский - ул. Энергетическая;
- пр. Московский - пр. Петра Григоренко.