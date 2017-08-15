Харьков

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В Харькове два автобуса изменят маршруты

В Харькове два автобуса изменят маршруты
Движение транспорта через разделительную полосу на перекрестке пр. Московского и пр. Петра Григоренко запрещено до 22:00 17 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период движение транспорта будет осуществляться в объезд закрытого участка через прилегающие перекрестки:

- пр. Московский - ул. Энергетическая;
- пр. Московский - ул. Василия Мельникова.

Также до 17 августа изменят маршрут автобусы №18э и 102э:

автобус №18э: изменит конечную остановку и будет разворачиваться на кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко;

автобус №102э (при движении в сторону Основы): пр. Московский - ул. Харьковских Дивизий - бул. Юрьева - пр. Петра Григоренко и далее по маршруту.

Кроме того, движение транспорта через разделительную полосу на пр. Московском, в районе полиграфкомбината, будет запрещено до 22:00 21 августа.

Ранее планировалось открыть там движение 14 августа. Напомним, сейчас движение транспорта из-за закрытого участка дороги осуществляется через прилегающие перекрестки:

- пр. Московский - ул. Энергетическая;
- пр. Московский - пр. Петра Григоренко.

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