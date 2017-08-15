В Украине обнаружена холера

В Николаеве в районе Ингульского пешеходного моста (Центральный район) обнаружили холерный вибрион.

Холера - это острое диарейное заболевание, в результате которого, при отсутствии лечения, через несколько часов человек может умереть. Возбудитель холеры - холерный вибрион. Источником возбудителя инфекции является человек - больной или носитель вибрионов.



Холера передается только фекально-оральным путем, чаще при употреблении загрязненной воды для питья, мытья посуды, овощей, фруктов, при купании и т. д., а также через пищу и при бытовых контактах. Основным резервуаром являются люди и водные ресурсы, такие как солоноватые воды и устья рек, где часто происходит цветение водорослей. Рекомендации ВОЗ для населения по предотвращению холеры — три основных правила: подвергать пищу термической обработке; кипятить воду; мыть руки.

Как сообщила пресс-служба Николаевской ОГА со ссылкой на ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины», Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Огава обнаружен в пробах воды в р.Ингул от 7 августа."Культура подтверждена Одесским противочумным институтом им. И. Мечникова. Пока не зафиксирован ни один случай заболевания среди населения", - подчеркнули в ОГА.По указанному факту в Николаевской облгосадминистрации состоялось экстренное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссия рекомендовала Николаевской городской раде запретить купание и вылов рыбы в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугского лимана, принять безотлагательные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.В сообщении отмечается, что Николаевская областная инфекционная больница полностью укомплектована необходимыми медикаментами на случай распространения болезни, проработана возможность развертывания полевого госпиталя на случай массового заболевания, все областные и городские службы переведены в состояние повышенной готовности. В ОГА уверяют, что ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации.