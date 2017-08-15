Названа самая богатая спортсменка мира
15 августа 2017 г.
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15 августа 2017 г.
За 2017-й год 35-летняя спортсменка заработала 27 миллионов долларов. Эта сумма включает призовые за победы на турнирах и доходы от участия в рекламных кампаниях и мероприятиях.
Второе место заняла еще одна теннисистка — немка Ангелик Кербер (12,6 миллиона), третьей стала американская автогонщица Даника Патрик (12,2), четвертой — боец смешанного стиля из США Ронда Роузи (11). Пятерку самых богатых спортсменок замкнула старшая сестра Серены Уильямс — Винус (10,5 миллиона).
19 апреля Уильямс-младшая объявила о беременности. В настоящий момент теннисистка не принимает участия в турнирах. В 2018 году она планирует вернуться на корт.
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