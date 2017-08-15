Культура

  • 116
    •  / 

На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер

На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер
Во время съемок фильма «Дэдпул 2», проходящих в канадском Ванкувере, погибла женщина-каскадер.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции города.

Как отмечается, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле. TMZ указывает, что она врезалась в витрину на первом этаже в башне Shaw Tower.

«Дэдпул 2» выйдет на экраны в марте 2018 года. Картина является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс». Его режиссером выступил Дэвид Литч («Джон Уик»).

Накануне американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне. 55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и «довольно сильно» ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увезли со съемочной площадки.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2861 грн
100 USD 2563.07 грн
100 EUR 3023.65 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи