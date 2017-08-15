На съемках второго «Дэдпула» погибла женщина-каскадер
15 августа 2017 г.
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15 августа 2017 г.
Как отмечается, женщина погибла, выполняя трюк на мотоцикле. TMZ указывает, что она врезалась в витрину на первом этаже в башне Shaw Tower.
«Дэдпул 2» выйдет на экраны в марте 2018 года. Картина является сиквелом фильма 2016 года и двенадцатым фильмом из киносерии «Люди Икс». Его режиссером выступил Дэвид Литч («Джон Уик»).
Накануне американский актер Том Круз получил травму, пытаясь выполнить трюк на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне. 55-летний актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, по сценарию должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и «довольно сильно» ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увезли со съемочной площадки.
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