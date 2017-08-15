Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Короленко, 18 (п. №1) до 20:00 15.08.17 г.

Московский район: Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 44 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 11-а (п. №1) до 20:00 15.08.17 г.

Немышлянский район: ул. Василия Мельникова (Межлаука), 3/1 (п. №4) до 17:00 15.08.17 г.

Новобаварский район: ул. Менделеева, 2-30 (ч/с), ул. Стефенсона, 24/1, 25, 26, 27, 29 (ч/с), ул. Менделеева, 31, 33, 33-а, 35, ул. Колонная, 22-46 (ч/с), ул. Григоровская, 86-б (п. №1), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №1, стояк) до 20:00 15.08.17 г.

Основянский район: пл. Восстания, 3 (п. №1) до 17:00 15.08.17 г.

Слободской район: пр. Петра Григоренко, 53-55 до 20:00 15.08.17 г.

Холодногорский район: пр. Славы, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 15.08.17 г.

Шевченковский район: ул. Есенина, 12 (п. №3) до 17:00 15.08.17 г., пр. Победы, 66, 62-б, 62-г,  ул. Клочковская, 191, 193, 195-г, 195-д, 197-г, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, ул. Тобольская, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 342 (п. №1), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.08.17 г., пр. Науки (Ленина), 39-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 16.08.17 г.

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