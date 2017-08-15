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В Харькове избили патрульных полицейских

В Харькове избили патрульных полицейских
В Харькове пьяные пассажиры автомобиля напали на патрульных.
По данным пресс-службы патрульной полиции, вчера, 14 августа, около 01.00 копы остановили на Белгородском шоссе автомобиль Hyundai Accent за нарушение правил дорожного движения. Водитель машины был пьян. В салоне транспортного средства находились двое пьяных пассажиров, которых возмутила остановка авто и составление относительно водителя административного протокола. Пассажиры устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку. В результате двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Правонарушителей задержали по факту совершения действий, предусмотренных ст. 345 Уголовного кодекса Украины - "Насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Кроме того, относительно 36-летнего водителя Hyundai Accent патрульные собрали материал по факту нарушения человеком п. 2.5 Правил дорожного движения Украины "Отказ водителя от проведения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке" и составили протокол по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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