В Харькове избили патрульных полицейских 15 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове пьяные пассажиры автомобиля напали на патрульных.

По данным пресс-службы патрульной полиции, вчера, 14 августа, около 01.00 копы остановили на Белгородском шоссе автомобиль Hyundai Accent за нарушение правил дорожного движения. Водитель машины был пьян. В салоне транспортного средства находились двое пьяных пассажиров, которых возмутила остановка авто и составление относительно водителя административного протокола. Пассажиры устроили ссору с правоохранителями, которая переросла в драку. В результате двое патрульных получили телесные повреждения и были госпитализированы.



Правонарушителей задержали по факту совершения действий, предусмотренных ст. 345 Уголовного кодекса Украины - "Насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.



Кроме того, относительно 36-летнего водителя Hyundai Accent патрульные собрали материал по факту нарушения человеком п. 2.5 Правил дорожного движения Украины "Отказ водителя от проведения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке" и составили протокол по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.