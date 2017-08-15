ГПУ завела дела по декларациям двух нардепов

Генеральная прокуратура 20 июня возбудила уголовное производство в отношении нардепа Станислава Березкина (группа "Возрождение") по ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Березкин - депутат трех созывов Верховной Рады. Впервые в парламент прошел по спискам БЮТ в 2011 году, в 2012 году стал нардепом уже по спискам Партии регионов. В текущий созыв Рады прошел, победив на мажоритарном округе в Кировоградской области.



Березкин до 2015 года контролировал агрохолдинг "Креатив".

Мураев - депутат двух созывов Рады. В 2012 году был избран по мажоритарному округу в Харьковской области и вступил во фракцию Партии регионов, в 2014 году победил на том же округе, вступил во фракцию "Оппозиционный блок", но в 2016 году из нее вышел. Является владельцем телеканала News One и сопредседателем партии "За жизнь".

Об этом сообщает агентство "Українські Новини", ссылаясь на определение Печерского районного суда Киева от 9 августа. В документе, обнародованном в Едином реестре судебных решений, фамилия депутата не указана.Досудебное расследование установило, что в электронной декларации за 2015 год Березкин указал 480 тыс. долларов и 3 млн гривен наличных средств, а в декларации за 2016 год - 475 тыс. долларов и 1,1 млн гривен наличных.Кроме того, согласно декларации депутату принадлежит девять объектов ценного движимого имущества, а в 2016 году он приобрел часы за 250 тыс. гривен.Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, доходы Березкина за период с 1998 по 2015 годы составили лишь 1,7 млн гривен. В 2016 году задекларированный доход составил 143 289 гривен.Предварительный анализ таких сведений указывает на наличие возможного уклонения от уплаты налогов и сборов.Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям Березкина за 2015 и 2016 годы, а также к письменным пояснениям, поданным им относительно подачи исправленных деклараций.Кроме того, "Українські Новини" со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 3 августа сообщают, что ГПУ расследует уголовное производство по ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении нардепа Евгения Мураева.Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличными. Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен.При этом по данным Государственном фискальной службы доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен.Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Организация проверки поручена сотрудникам ГФС.