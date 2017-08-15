Власть

  • 121
    •  / 

ГПУ завела дела по декларациям двух нардепов

ГПУ завела дела по декларациям двух нардепов
Генеральная прокуратура 20 июня возбудила уголовное производство в отношении нардепа Станислава Березкина (группа "Возрождение") по ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Об этом сообщает агентство "Українські Новини", ссылаясь на определение Печерского районного суда Киева от 9 августа. В документе, обнародованном в Едином реестре судебных решений, фамилия депутата не указана.

Досудебное расследование установило, что в электронной декларации за 2015 год Березкин указал 480 тыс. долларов и 3 млн гривен наличных средств, а в декларации за 2016 год - 475 тыс. долларов и 1,1 млн гривен наличных.

Кроме того, согласно декларации депутату принадлежит девять объектов ценного движимого имущества, а в 2016 году он приобрел часы за 250 тыс. гривен.

Вместе с тем, по данным Государственной фискальной службы, доходы Березкина за период с 1998 по 2015 годы составили лишь 1,7 млн гривен. В 2016 году задекларированный доход составил 143 289 гривен.

Предварительный анализ таких сведений указывает на наличие возможного уклонения от уплаты налогов и сборов.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям Березкина за 2015 и 2016 годы, а также к письменным пояснениям, поданным им относительно подачи исправленных деклараций.

Березкин - депутат трех созывов Верховной Рады. Впервые в парламент прошел по спискам БЮТ в 2011 году, в 2012 году стал нардепом уже по спискам Партии регионов. В текущий созыв Рады прошел, победив на мажоритарном округе в Кировоградской области.

Березкин до 2015 года контролировал агрохолдинг "Креатив".


Кроме того, "Українські Новини" со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева от 3 августа сообщают, что ГПУ расследует уголовное производство по ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении нардепа Евгения Мураева.

Досудебное расследование установило, что Мураев подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции электронную декларацию за 2015 год, в которой указал 2 млн долларов, 1 млн евро и 18,5 млн гривен наличными. Кроме того, стоимость задекларированного автомобиля составляет 960 тыс. гривен.

При этом по данным Государственном фискальной службы доходы Мураева за 2007-2015 годы составили лишь 1 751 957 гривен.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Организация проверки поручена сотрудникам ГФС.

Мураев - депутат двух созывов Рады. В 2012 году был избран по мажоритарному округу в Харьковской области и вступил во фракцию Партии регионов, в 2014 году победил на том же округе, вступил во фракцию "Оппозиционный блок", но в 2016 году из нее вышел. Является владельцем телеканала News One и сопредседателем партии "За жизнь".

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2861 грн
100 USD 2563.07 грн
100 EUR 3023.65 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи