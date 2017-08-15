В ОБСЕ сообщили о танках и РСЗО сепаратистов 15 августа 2017 г. источник 0 0

Миссия ОБСЕ продолжает мониторинг отвода вооружения.

Как сообщается в отчете, по данным воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству районах было обнаружено наличие восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО, неустановленного типа) расположенных в нарушение линий отвода примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска). При этом, ранее там было зафиксировано не менее 16 РСЗО.



"За линиями отвода, но за пределами мест хранения в неподконтрольных правительству районах, данные воздушного наблюдения за 9 августа зафиксировали наличие 11 самоходных гаубиц, 8 буксируемых гаубиц и 16 танков (неустановленного типа) на возможном полигоне примерно в 5 км к юго-востоку от Миусинска, где ранее было отмечено наличие 9 самоходных гаубиц, 12 буксируемых гаубиц и 18 танков", - говорится в сообщении.



Также СММ зафиксировала боевые бронированные машины и следы от бронетранспортеров в пределах зоны безопасности.