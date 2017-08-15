Харьковчане стали чемпионами Украины 15 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковские тяжелоатлеты победили на чемпионате Украины.

Соревнования среди молодежи до 23 лет прошли с 8 по 12 августа в Хмельницком.



Успешное выступление женской сборной Харьковщины, которая, напомним, также заняла на этом чемпионате первое общекомандное место, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль, поддержали и мужчины. На их счету была 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.



Чемпионом Украины в весе до 56 кг стал Павел Залипский. В сумме двоеборья он поднял вес 235 кг (105 кг - в рывке и 130 кг - в толчке). Соперника из Тернопольской области Михаила Гуменюка, который занял второе место, Павел превзошел в сумме двоеборья на 25кг.



В этом же весе бронзовую награду завоевал харьковчанин Александр Лавриненко, результат которого был 201кг (91 кг + 110 кг).



Бронзовые медали завоевали Ян Бломберус (весовая категория - до 69 кг) - 261 кг (123 кг + 138 кг) и Иван Щур (весовая категория - свыше 115 кг), которому по сумме двоеборья покорились 337кг (151 кг + 186 кг).



Серебряную награду в медальную корзину Харьковской области положил Роберт Казанчин. В весовой до 105 кг он в сумме двоеборья поднял 345 кг (154 кг - в рывке и 191 кг - в толчке). Чемпионом в этом весе стал Богдан Бурячек из Луганской области, который превзошел результат Роберта на 37 кг.



В общекомандном зачете среди мужчин харьковские тяжелоатлеты заняли первое место. На втором была сборная Луганской области, а третье место завоевали спортсмены из Донецкой области.



Этот чемпионат стал одним из этапов подготовки и формирования сборной Украины на чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет, который с 15 по 22 октября этого года состоится в Албании, cjj,obkb в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.