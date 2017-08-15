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Андрей Шевченко вызвал на матч в Харькове семерых легионеров

Андрей Шевченко вызвал на матч в Харькове семерых легионеров
Главный тренер сборной Украины назвал имена легионеров, которые приедут в сборную перед очередными матчами отбора на чемпионат мира 2018 года.
Национальная сборная Украины два следующих матча отбора на ЧМ проведет против Турции (2 сентября в Харькове) и Исландии (5 сентября на выезде).

В состав сборной получили вызов семь футболистов, выступающих за пределами Украины — один защитник и шесть хавбеков.

Легионеры на матчи против Турции и Исландии:

Эдуард Соболь и Руслан Ротань (оба "Славия", Чехия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Владлен Юрченко ("Байер", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция) и Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Отметим, что вызов не получили голкипер "Бешикташа" Денис Бойко, и нападающие Евгений Селезнев ("Карабюкспор") и Роман Зозуля ("Бетис").

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